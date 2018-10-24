台積電「頭號叛將」梁孟松 傳將離開中芯 另起爐灶

台積電研發處前資深處長梁孟松，於 2017 年 10 月，從三星跳槽至中國晶圓代工大廠中芯，擔任共同執行長一職；如今，業界又傳出，梁孟松將離開中芯，另起爐灶的消息。

被外界視為台積電「頭號叛將」的梁孟松，加入中芯後，花不到 1 年時間，便協助中芯，突破了 14 奈米製程瓶頸，被譽為中芯的「救世主」。

半導體在中國產業戰略發展中，扮演重要角色，雖然資金充沛，但仍相當欠缺人才與技術。

梁孟松在台積電工作 17 年，每一世代先進製程開發，他幾乎無役不與；2009 年，梁孟松離開台積電，跳槽三星，一度使三星的 14 奈米技術，「彎道超車」台積電。

業界消息稱，梁孟松將離開中芯，用自己的團隊，創立一家新的晶圓代工公司。

據悉，該公司投資額估達 490 億人民幣，但金主不明。

據傳該公司將專注於先進製程研發、生產，計畫每月量產 3 萬片 12 吋 12 奈米，以及 1 萬片 12 吋 7 奈米邏輯晶片。

產業人士認為，梁孟松在台積電、三星的表現，已充分證明其能力；不過，梁孟松能否將這些成功經驗，複製到中國，仍待觀察。

梁孟松擁有加州大學柏克萊分校電子工程博士學位，曾於超微半導體公司 (AMD) 任職，於 1992 年加入台積電。