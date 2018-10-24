〈區塊鏈大應用〉日金融巨頭SBI攜手加密公司開發加密貨幣錢包

據外媒報導，日本金融服務公司 SBI 集團 (8473-JP) 和丹麥加密服務公司 Sepior ApS 合作共同開發加密貨幣錢包。該錢包將確保 SBI 的加密貨幣交易平台 VCTRADE 的交易安全。

SBI 和 Sepior 已簽署協議，授權 Sepior 的 Threshold-Sig 錢包安全技術，並共同開發加密貨幣錢包，以保護 SBI 加密貨幣交易平台 VCTRADE 上的資訊和交易內容。通過此舉，SBI 將為加密交易安全制定新標準，開發更有效的密鑰管理和保護。Sepior 的專利 Threshold-Sig 技術允許更快地簽署涉及多方的交易，並且「無需任何設備或企業體運行整個私鑰，駭客攻擊並盜取密鑰將成為不可能。」

SBI 集團的總裁兼執行長 Yoshitaka Kitao 評論了該項技術:「經過廣泛調查，我們的安全研究團隊確定了基於多方計算 (MPC) 的 Threshold-Sig 技術，將為我們不斷發展的 SBI 虛擬貨幣客戶群提供加密貨幣交易所需的安全性、績效和可擴展性。」

SBI 集團於 1999 年在日本成立，是一家基於互聯網的金融服務提供商，專注於新的科技，包括金融科技，物聯網 (IoT)，人工智慧 (AI) 等。據報導，在今年，SBI 在區塊鏈和人工智慧領域就投入了 5.33 億美元的資金。

9 月份的時候，SBI 集團開始測試加密代幣「S Coin」，使用戶能通過智慧手機在零售商店購買。在試驗中，SBI 集團的員工使用 S Coin 平台在 SBI 總部周圍的咖啡館和餐館完成無現金購買。

本月早些時候，應用程式 MoneyTap 上線。該服務由區塊鏈公司 Ripple 和 SBI 集團共同開發，使用 Ripple 的區塊鏈解決方案 xCurrent 實現「實時」的國內銀行間轉帳。