【大行報告】中泰證券：揚農化工(600486-CN)盈利能力持續提升

中泰證券發表研報指，揚農化工(600486-CN)發佈2018年三季度報，報告期内實現營業收入43.35億元，同比增長38.07%;實現歸母淨利潤7.86億元，同比增長93.14%，其中扣非淨利潤7.87億元，同比增長120.29%。Q3實現淨利潤2.23億元，同比增長45.2%，符合預期。同時公司預計2018年累計淨利潤與上年同期相比預計增長50%-100%。
研報指出，由於公司優嘉二期產品放量主要在去年三季度，因此受基數原因的影響，公司Q3單季度營業收入同比增長僅為9.11%，但是公司Q3淨利潤同比增加45.2%，盈利能力持續得到提升。18Q3公司殺蟲劑銷量因為季節性原因，相比二季度有所下滑，但是同比基本持平，加之由於菊酯等產品價格持續上漲，公司殺蟲劑價格同比去年提升26.14%，帶動殺蟲劑業務向好。由於麥草畏的持續放量和菊酯價格的提升，公司綜合毛利率同比提升4.47個百分點至30.98%，環比於二季度單季也略有提升。同時，由於人民幣貶值影響公司Q3單季度財務費用為-5367萬元，帶動公司業績向好，但由於公司進行了遠期外匯買賣業務，報告期内造成公允價值變動損失約3165萬元。
中泰預計18-20年EPS分别為3.36元、4.18元、4.53元。