路透獨家：中國昆侖銀行傳將停止接受伊朗付款業務

路透獨家：中國昆侖銀行傳將停止接受伊朗付款業務四名了解情況的消息人士向路透表示，中國與伊朗交易的重要渠道--昆侖銀行由於受到美國即將制裁伊朗的壓力，將停止處理來自伊朗的支付業務。

昆侖銀行是中國與伊朗之間資金流動的主要正式通道。消息人士稱，該行已經口頭通知客戶，將從11月1日起停止接受伊朗向中國支付的人民幣款項。消息人士中包括外國貸款代理人，和與伊朗有商業往來的企業管理人員。由於事件敏感，消息人士不願具名。

昆侖銀行由中國石油天然氣集團公司(中國石油集團，CNPC)控股，四名消息人士稱該行已於8月底悄悄暫停了來自伊朗的歐元付款業務。

昆侖銀行未回覆尋求置評的電郵。中國石油集團發言人也未發表評論。

目前還不清楚服務暫停會持續多久，以及仍在向伊朗出售商品或服務的中國企業如何才能收到付款；也不清楚該銀行為中國購買伊朗石油進行結算的服務是否會受到影響。

中國是伊朗石油的最大買家，幾乎所有的購油款項都通過昆侖銀行支付。中國每個月都從伊朗購買價值約15億美元的石油，直到9月都還是如此。但石油行業的消息人士稱，國有煉油廠從10月開始一直在削減從伊朗購買的原油量，以遵守美國即將對伊朗實施的制裁。

昆侖銀行這一之前尚未有報導的舉措凸顯出，隨著美國政府將從11月初開始對伊朗金融和石油行業實施制裁，中國政府面臨的壓力越來越大。

美國財政部在2012年制裁昆侖銀行，因其與伊朗有業務往來，並向與伊朗革命衛隊相關的一個實體轉賬。

2012年美國的制裁禁止該銀行直接進入美國的金融體系。該銀行多數交易都以人民幣和歐元進行。

兩位消息人士表示，昆侖銀行8月暫停歐元結算、下月開始暫停人民幣結算，都是由美國制裁導致的。他們沒有透露更多細節。



路透北京10月23日