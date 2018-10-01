金融危機十年後 部份華爾街投資人依舊噤若寒蟬

2008 年 9 月 29 日，美國眾院投票否決了對大型銀行業紓困。道瓊當日重挫近 780 點，或 7%，至今依舊讓人心驚膽戰。

最終，國會通過了一項新的法案，以解決銀行業的困境，但股市的動盪並未因而結束。

道瓊歷史的最大跌點中，有四次係發生在 2008 年 9 月至該年年底。然而，歷史最大的漲點中，亦有四次發生在同一期間。

雷曼兄弟銀行倒閉的連鎖效應，導致了大衰退的慘劇，也在一整代投資人心中，鑿刻出了難以磨滅的陰影。

E-Valuator 共同基金執行長米勒 (Kevin Miller) 說：「有太多投資人錯過了隨後的大漲走勢，」

根據該公司統計數據顯示，去年僅有 670 億美元資金流入了股票與債券共同基金，大幅低於 2008 年的 6370 億美元。

「某些投資人忘不了 2008 年的慘況，因而變得過度保守，」Citizens 銀行總經理貝廸金 (Tony Bedikian) 說。

他指出，股市透過時間，已經痊癒。然而儘管股市自 2009 年 3 月觸底後，出現了劃時代的漲勢，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 均接近記錄高點，但是投資人信心恢復的速度却極為緩慢。

整體而言，投資人投入股市的資金，已大幅減少。仍進場的投資人傾向選擇風險較低的資產，被動管理的 ETF 基金，因為表現接近大盤，因而變得較受歡迎 。對不想研究個股的投資人而言，ETF 也是較佳的選擇。

金融危機後，聯準會 (Fed) 長期維持利率於極低水平，並採取量化寬鬆 (QE) 措施，大舉挹注資金，大幅推升了股市。投資人因而擔憂下一場泡沫破滅，恐為時不遠，尤其 Fed 已開始連番升息。

Natixis 投資管理公司分析師拉福提 (David Lafferty) 在報告中寫道：「上千萬千禧世代的年青人，對股市的看法，與嬰兒潮世代的老一輩投資人，迥然不同。」

老一輩投資人經歷過 1980 與 1990 年代的多頭市場，因而汲汲於追求高額獲利。年青投資人則較重視保護自己的投資資金。

拉福提說，年青投資人態度已更加謹慎。當股市再度大幅波動，他們較可能會退場避險。