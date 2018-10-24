G20川習會僅照面？ 分析師：最好的結果是暫停下一輪關稅戰

《彭博社》報導，美國白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 證實，下月在布宜諾斯艾利斯舉行的二十國集團（G20）高峰會上，美國總統川普將「小會」中國國家主席習近平，但沒有公布其他的細節。

外界對川習會之間一對一會談的期望已經降低，雙方官員對解決中美貿易戰的前景感到越來越悲觀。

中美兩國間的任何磋商都是在貿易緊張局勢升級時召開，最近一次，川普政府對約 2000 億美元的中國進口產品徵收關稅，而中國則對 600 億美元的美國商品課徵報復性關稅。川普政府揚言明年可能會對 2670 億美元的中國商品加徵關稅，造成兩國關係陷入僵局。

由於美國提出了對智慧財產權和貿易逆差擴大的擔憂，中美兩國一直在努力爭取貿易磋商。庫德洛表示：「我們的問題擺在檯面上，我很樂意看到他們 (中國) 回應，但到目前為止，他們還沒有。」

儘管庫德洛認為不會發生，但他表示：「希望美中領導人能針對一些基本原則達成一致意見。」

康乃爾大學經濟學家 Prasad 表示：「目前我認為缺乏新的敵對行動 (即新一輪關稅戰)，將是川普與習近平會面最好的預期。」

然而，這種可能性似乎很低。美國副總統彭斯 (Mike Pence) 月初砲轟中國對美國期中選舉、兩國經濟、軍事爭議，以及中國人權問題等議題的干預，這被香港嶺南大學國際關係教授張寶輝視之為兩國的「新冷戰的宣言」。

華盛頓戰略與國際研究中心的中國問題專家 Scott Kennedy 表示，中美交易的一個障礙是中國對川普談判策略的混淆不明。中國官員仍搞不清楚川普對中國是走鷹派路線，還是準備達成雙邊協議。

彭斯將在 11 月 12 日會前往巴布亞新幾內亞參加亞太經濟合作會議 (APEC)，並前往新加坡參加東南亞國家聯盟會議，中國也將出席這些會議。但目前尚不清楚彭斯將會與那些中國代表會面。