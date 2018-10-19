摩根大通：美國未來兩年陷入衰退機率超過60%

摩根大通本周最新的研報顯示，其追蹤的一個模型發現，美國經濟在一年內出現衰退的可能性為 28%，未來兩年內出現衰退的機率顯著漲超 60%，未來三年內衰退發生機率超過 80%。

彭博社發現，這代表摩根大通認為美國經濟在未來兩年步入衰退的可能性超過了五成，也代表屆時美國經濟可能面臨嚴重的問題。

分析稱，這種評估顯然更為悲觀。紐約聯儲創建的類似追蹤指標顯示，未來一年發生經濟衰退的可能性只有 14.5%。聯準會則在 9 月 FOMC 會後更新了經濟預測，上調對今明兩年美國 GDP 增速預期，還將長期利率預期從 6 月時的 2.9% 小幅上調至 3%，都是經濟向好時期的必然結果。

摩根大通表示，這一追蹤模型由各種指標信號組成，其中包括美國消費者和商業情緒、適齡男性勞動參與率、薪資漲幅，以及耐用品和建築等占 GDP 的比重。

而「兩年內」這個爆發經濟衰退的時點，早在 9 月中旬的摩根大通研報中被提出。華爾街見聞曾提到，與全球最大對沖基金橋水的創始人達利歐一樣，摩根大通也認為「2020 年」是危險的時點，下一次危機可能兩年後就爆發，期間美股或跌 20%、新興市場股市跌 48%，流動性不足讓形勢更糟。當時達利歐稱，兩年後（2020 年）可能發生美國經濟衰退，將催生更嚴重的債務危機。

上一份研報中，摩根大通預測「危機」的模型變量包括：本輪經濟擴張時長、下次衰退可能時長、危機前槓桿程度、資產價格估值，以及去監管和金融創新水平等。

美國媒體「第一手故事」網（rawstory.com）表示，摩根大通多份研報點明的困難發生時點「2020 年」，對想要尋求連任的美國總統川普不算好消息。若在美國總統大選之年爆發經濟衰退，會顯著降低川普的勝率，特別是他的競選口號是「讓美國保持偉大」。

時政媒體 TheHill 也罕見轉載了摩根大通最新的這篇唱衰美國經濟前景新聞，並援引聯準會前任主席柏南奇 6 月在華盛頓智庫美國企業研究所（AEI）的講話稱，是川普政府的財政政策給經濟和央行製造了難題。柏南奇當時表示，美國經濟已經處於充分就業，今年落地實施的 1.5 兆美元減稅和 3000 億美元聯邦政府開支增加，可能為經濟製造過熱風險，也令聯準會作出決策更難：

「目前的（財政）刺激政策在一個非常錯誤的時點出現。聯邦政府開支會大幅衝擊今明兩年的經濟，到 2020 年，代表美國經濟的瘋狂的歪心狼將衝下懸崖。」

（註：歪心狼應為是 Wile E. Coyote，是兔八哥系列卡通形象之一，主要講述狡猾的歪心狼一心想吃掉機智的 BB 鳥，最後的結局都是歪心狼作繭自縛，敗給了自己的小聰明。）

摩根大通 CEO 戴蒙上周則表示，促使美國長達快十年經濟復甦周期結束的「罪魁禍首」是利率走高和全球地緣政治衝突。他認為，雖然在經濟強勁的情況下升息是好事，但最終可能會使經濟增長周期戛然而止，一個可以觀察的指標是 10 年期基準美債殖利率漲至 4%，目前為 3.20% 的近七年高位。

有鑒於此，摩根大通還在 10 月初發布了一版「投資指南」，推薦了四種在下一場衰退中避免大額損失的投資方式。當時研報警告稱，他們不認為衰退將在未來 12 個月內發生（註：正好貼合今日研報的觀點），若投資者在衰退來臨一年前就進行大規模的防禦性投資轉向，可能付出昂貴的代價：

不過基於目前市場對估值及流動性的憂慮情緒，摩根大通的跨資產基本面首席策略師 John Normand 表示，即使現在還是在成熟的擴張階段，每季度漸進地把投資往防禦型靠攏的策略仍是可行的。

目前許多投資專業人士對市場及整體經濟的擔憂情緒上升。前 Prudent Bear Fund 基金經理 David Tice 日前表示，市場已經離暴跌非常近了，他擔心經濟將比許多人預想地要更快進入衰退階段。