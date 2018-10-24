〈安倍訪中行〉川普反促成中日團結？安倍訪中行 有望簽屬多項經貿協議

日本首相安倍晉三本週四 (25 日) 將訪問中國三天，外界解讀，中日兩國這次會面主要是在貿易上遭美國施壓所促成的，中日雙方都希望能改善關係，為經濟合作再進一步。

外電報導，安倍這回將帶著 500 人的商業代表團一同出訪中國，預計停留三天，預計這回有機會重啟自 2013 年起停擺的貨幣互換安排，雙方也可能在自由貿易進行合作，針對涉及亞太 16 國的區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 進行溝通。

日本外務大臣河野太郎先前表示，只要中國大陸能符合跨太平洋夥伴全面進展協定 (CPTPP) 的高規格，也歡迎中方加入。

目前中國正疲於應對美國發起的貿易戰，對先前反日論調有所收斂。在日本方面，安倍晉三也忙著為維護自由貿易尋找盟友，在目前情況下，兩國領導人可能都很樂於見到中日關係改善。

日本首相安倍晉三 (圖：AFP)

東京政策研究大學院大學經濟學教授邢予青更指出，日本已成為中美貿易戰的受益者。中國政府目前非常主動地發展與日本的良好關係。

安倍訪中隔天，首屆中日協力廠商市場合作論壇將在 10 月 26 日在人民大會堂召開，日本媒體預計，中日雙方將在論壇期間可望簽署超過 30 個專案的合作備忘錄，以基礎建設為例，雙方正針對泰國高鐵建設、中歐鐵路物流運輸合作、政府金融機構資金籌措等問題進行討論。

媒報導，中日將首先就投資泰國國內的高鐵項目展開合作，泰國先前曾提出「東部經濟走廊發展計畫」，主要為連接泰國三個主要機場的高鐵建設專案。

日本官員表示，這次峰會上兩國公司將簽署在第三國合作的協定，包括上述所提的泰國高鐵專案。中國表示，泰國專案是中國國家主席習近平「一帶一路」政策的重要部分。

值得注意的是，安倍晉三可能會對此的總體構想表示讚賞，但也不會全盤支持，因為日本也會擔心這會鞏固中國在東南亞等地的主導地位。

目前外界對於中日合作具體會推出其他甚麼專案還不確定。不過日本企業對東南亞營商環境較為熟悉，當地投資環境也比較好，敲定東南亞項目的可能性挺高。