前聯準會主席：我們在一團糟的狀態中

近日，前聯準會主席沃爾克（Paul Volcker）在《紐約時報》的採訪中，表達了對美國經濟和政治現狀的擔憂。沃爾克說，現在他 「往任何一個方向看，都是一團糟」。

沃爾克認為，目前美國民眾缺乏對政府機構、最高法院以及總統的基本尊重。他說，「當沒有人相信這個國家的領導時，怎麼運作一個民主國家？」

聯準會

沃爾克也批評了聯準會，並指出聯準會也是讓美國民眾失去信心的政府機構之一。他指出，聯準會 2% 的通膨目標似乎沒有「理論上的證據」。他指出，美國已經 90 年來沒有出現過通縮了。

他還打破了人們對於美國總統從不過問利率的迷思。他表示，雖然美國總統過問利率是非常奇怪的，但是歷史上確實有先例。沃爾克說，1984 年他與前總統 Ronald Reagan 會面時，當時的白宮幕僚長 James Baker 就告訴他，「總統命令你不要在大選前升息。」

華盛頓

沃爾克表示，目前華盛頓已由金錢操控，白宮正變成一個財閥政治（plutocracy）。他說，「現在有那麼多超級富豪，他們相信自己富有是因為自己聰明、富有建設性。他們並不喜歡政府，也不喜歡交稅。」 現在的華盛頓已經不似以前由政府官員們運作，而是被各種遊說團體和智庫控制。

他也指責美國的高等教育機構，並沒有教育下一代如何管理、運作一個政府，而只教會他們如何辯論政治問題。

金融危機

沃爾克表示，已經開始擔憂下一次金融危機的到來。他表示，目前銀行的穩定性比以前更好，但是不知道他們到底在操縱什麼。這是經濟決策者面臨的真正挑戰。「每個人都在談論貨幣政策，但教訓是，我們需要更好、更強大的監管權力。」

沃爾克現年 91 歲，曾在雷根總統時期擔任聯準會主席。他曾用超高利率幫助美國結束了 70 年代和 80 年代漫長的通膨時期，被譽為是美國最偉大的聯準會主席。美國前國務卿基辛格稱其為「我們這個時代的智者。」 2010 年以沃克爾命名的「沃爾克規則」被寫入 2010 年夏出台的美國金融改革法 (《多德－弗蘭克法》)。該規則旨在阻止銀行用自有資金進行投機性押注，以減少冒險行為。

沃爾克的回憶錄將於 10 月 30 日出版。他表示，」我本來不想寫書，但是有些事情讓我很不安。我對政府非常擔憂。」