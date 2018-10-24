〈財報〉iRobot獲利超預期 然「關稅」恐損Q4獲利 盤後暴跌10%

美國掃地機器人公司 iRobot(IRBT-US) 第三季營收和每股純益 (EPS) 超過分析師的預期。然而，由於公司表示預計第四季將因關稅而損失 500 萬美元，股價在週二 (23 日) 盤後交易中下跌近 10%。

iRobot 第三季營收超越分析師 2.45 億美元的預期，來到 2.64 億美元。EPS 為 1.12 美元，超越去年同期的 76 美分，也超越分析師預估的 48 美分。淨利為 3190 萬美元，高於去年同期的 2250 萬美元，。

對於 2018 財年的第四季，iRobot 上調了營收預期，從 10.6 億至 10.8 億美元上修為 10.8 億至 10.9 億美元。分析師預計全年每股盈利 2.44 美元，銷售額為 10.7 億美元。EPS 預估從 2.30 至 2.50 美元上修為 2.55 至 2.75 美元。

iRobot 同時也將全年 EPS 預估上調至每股 2.55 至 2.75 美元。iRobot 股票自今年以來上漲 20%，S&P 500 指數則上漲 3.1%。

然而，雖然財報優於預期，但在週二晚些時候，該公司表示，受到來自中國關稅的衝擊，第四季獲利將減損約 500 萬美元。該公司並未計劃提高掃地機器人 Roomba 的售價以應對成本，年終連假期間的支出將會因此增加。iRobot 股價於盤後交易中應聲下挫近 10%。

iRobot 股價走勢 (圖: 谷歌)

該公司總部位於馬薩諸塞州的貝德福德，以掃地機器人和泳池清潔機器人而聞名。該公司設計並製造軍用機器人、商用機器人、醫療機器人及家用機器人等機器人商品為主，並以自動掃地機器人 Roomba 最為知名。該公司其他知名產品包含家用的自動洗地拖地機器人 Scooba，以及參與過阿富汗戰爭、911 救援行動等重大事件的軍用機器人 PackBot。