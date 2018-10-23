鑫永銓熱塑材料打入日行李箱大廠ACE供應鏈 初期出貨量3萬個

鑫永銓 (2114) 以輸送帶橡膠技術為基礎，陸續成立了矽利特、鑫複材等高分子複合材料等事業體，發展熱塑性複合材料有成，打入日本行李箱大廠 ACE 供應鏈，產品於 9 月上市，初期供應量為 3 萬個，複合材料占營收比重盼緩步拉升到 2-3%。大陸以輪胎再生膠製成大型輸送帶，主要供應廠商雙馬為例，其大型輸送售價比同業低 4 成左右，為了不與陸廠競逐低附加價值大型輸送帶市場，鑫永銓鎖定附加價值較高礦業、發電廠重型輸送帶，目前重型輸送帶、輕型輸送帶以及其他橡膠製品，占營收比重分別 27%、56% 及 17%，其擁有四座廠房、年產能約 480 萬平方米，目前平均產能利用率約 7-8 成左右。



為了開發高附加價值材料，鑫永銓切入複合材料領域包括熱固性塑膠、熱塑性塑膠等基材，以及玻璃纖維、碳纖維等補強材料，先前開發厚度 0.3-10mm 客製化熱塑性塑膠，作為日本 Casio 錶帶之用，日前工研院技術合作，開發車用輕量化熱塑複合材，產品亦獲得日本行李箱大廠 ACE 採用，導入其 PROTECA 系列產品。



今年全球貿易製造穩定成長，鑫永銓上半年營收為 8.85 億元，年增率 23.6%，SBR、碳煙以及化纖布等原料價格穩定，毛利率為 34.67%，稅後淨利 1.99 億元，每股盈餘 2.96 元。