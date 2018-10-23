港珠澳大橋開通港股卻急跌806點U+A0 銀河娛樂挫7.9%

10月23日，全球最長跨海大橋港珠澳大橋宣佈正式開通，可是港股卻以大跌市「贈慶」! 港股昨日急升591點便無以為繼，今天開市已低開137.66點，報26015.49點，已是日內高位；之後持續下跌，午後跌幅更進一步擴大，於14:09左右跌至日內低位25315.76點，最多跌837.39點。收市報25346.55點，跌806.6點或3.08%，成交金額971.7億港元。今天跌幅將昨日升市一掃而空。

恒生國企指數收市報10234.9點，跌255.77點或2.44%。

10月恒生指數期貨於15:54報25285點，跌847點，未平倉合約近15.2萬張。

11月恒生指數期貨報25289點，跌851點，未平倉合約逾9000張。

京華山一研究部主管彭偉新對香港《財華社》分析，美股標普和道指昨晚均回軟，市場亦擔憂歐洲央行就意大利政府財赤狀況未能達成協議，加上內地救市措施沒見有力支持大市，美匯指數亦在上揚，影響新興市場貨幣，資金流入美元區，均不利大市。看來大市仍待調整，短期即使反彈亦只是一、兩天，市場信心仍然不足。昨天入市的投資者，相信不少於今天也要虧蝕離場。

美匯指數於下午14:08曾升至96.16高位，升0.147個百分點；之後15:00又急挫至95.97點水平，挫0.19個百分點。

雖然內地繼續有利好消息出台，惟未見對大市起提振作用。中國國務院宣布決定設立民營企業債券融資支持工具，再增加再貸款和再貼現額度1500億元；中國公司法修正草案已於10月22日提請人大常委會審議，擬完善股份回購制度。

騰訊(00700-HK)跌幅沉重，收市報277.8港元，跌13.4港元或4.6%，成交金額87.57億港元。內地媒體引述消息報導，從今年下半年起騰訊投資業務顯著收緊，步調放緩；與業務相關度低的項目，幾乎暫停接觸；已投資項目因不符業務需求，跟投停滯。

中國平安(02318-HK)收市報75.9港元，跌0.6港元或0.8%。匯豐控股(00005-HK)收市報62.4港元，跌1.95港元或3%。

中國移動(00941-HK)亦顯著下跌3.9%或3港元，收市報74.5港元。中國移動公佈第三季業績，股東應佔利潤出現同比倒跌0.22%至293.59億元人民幣；2018年前9個月營運收入5,677億元人民幣，同比跌0.3%，股東應佔利潤950億元人民幣，同比微升3.1%。

博彩股跌幅較大，銀河娛樂(00027-HK)更現重創7.9%或3.75港元，收市報43.45港元。匯豐環球報告指出，國家主席習近平出席港席珠澳大橋開通儀式，預期此期間澳門期內貴賓廳收入會有所放緩，對10月博彩收入構成壓力；該行估計澳門10月博彩收入介乎266億至272億澳門元，同比持平與升2%。

其他顯著跌幅活躍股只還包括: 友邦保險(01299-HK)收市報61.65港元，跌3港元或4.6%；海螺水泥(00914-HK)收市報41.05港元，跌2.15港元或近5%；舜宇光學(02382-HK)收市報82.3港元，跌3.4港元或近4%。