知名創投人Munster：看好蘋果財報表現

在未來幾週有許多大型科技公司將公布今年第 3 季財報，創投公司 Loup Ventures 的管理合夥人 Gene Munster 認為，蘋果 (AAPL-US) 有望繳出良好營收表現，投行 Bernstein 的分析師則看好蘋果未來在廣告業務上的營收。

蘋果預計於 11 月 1 日美股盤後公布財報。Munster 週一 (22 日) 指出，iPhone 的平均售價 (ASP) 高於預期，以及 iPhone 銷售增長，應該可以讓投資者相信這不僅僅是一個產品週期的故事，而是蘋果致力於開發服務業務的結果，如 iCloud 和 Apple Music。

同一時間，投行 Bernstein 的分析師 Toni Sacconaghi 週一表示，蘋果 App Store 的搜尋廣告業務，目前約為蘋果帶入 5 億美元的營收，預期將在 2020 年達到 20 億美元。此外，他認為，蘋果串流影片和蘋果地圖，為潛力廣告營收的來源。蘋

根據 FactSet 統計，華爾街給予蘋果的平均目標價格為每股 239 美元，週一收盤價為每股 220.65 美元。

蘋果今年股價日線走勢圖

另一方面，蘋果不是 Munster 唯一看好的公司，Google 上週表示，將調整歐盟地區的授權政策，該地區的 Android 手機，最多可能需多支付 40 美元行動程式授權費給 Google。在此情況下，他預測 Alphabet 的年營收可能會增加 3% 至 4%。

Munster 指出，谷歌的廣告營收將是投資者需主要關注焦點，而通常谷歌表現良好時，其他互聯網的表現也不會太差。

Alphabet 今年股價日線走勢圖

至於電商巨擘亞馬遜方面，Munster 認為，亞馬遜的營收增長和利潤可能將略高於華爾街共識預期，但該公司的投資者更為挑剔，可能會更加關注在目前科技環境下，該公司未來的盈利能力與能見度。