中國保險股週四起公佈Q3業績 券商接力砍目標價

中國保險股週四 (25 日) 起陸續公佈第三季業績，業績發表前，繼摩根大通之後，又有券商調低目標價。瑞銀預期中國保險股第三季表現分歧，加上短線客戶風險胃納縮減，遂調低行業今年新業務價值及多檔個股目標價。

瑞銀發佈的最新報告指出，去年第三季多間保險公司於監管限期屆滿前促銷儲蓄險，令當季保費收入上升，高基數效應加上客戶胃納縮減，因此瑞銀預期今年第三季業績表現分歧，而業務轉型較快的平保 (2318-HK) 及太平 (0966-HK)，業績將大幅拋離同業，其餘保險公司的保費收入或年跌 25% 至 30%。

瑞銀維持平保為行業首選，並預期平保第三季新業務價值成長提速至 12%，而太平的首年保費收入則上升超過 3 成。

瑞銀強調，仍然看好長遠市場對保障型產品的需求，但鑒於短期內的行業負面因素，遂削減全年整體新業務價值約 5%，及今、明 2 年的盈餘預測 16% 至 17%；但預期新業務價值會逐步重拾成長，明年甚至可見雙位數成長。

國壽 (2628-HK) 將於本週四公佈第三季業績，為首檔公佈業績的中國保險股。

摩根大通早於上週五 (18 日) 搶先瑞銀一步，分別將中國保險股今、明 2 年的盈餘預測分別下調 12% 及 10%，目標價下調 4%。

摩通發表的報告指出，中國保險股因市場滲透率仍低所帶來的增長率，及新業務價值增長等正面因素，被短期資產風險所抵銷。佔帳面值 77% 之潛在證券投資虧損，及佔帳面值約 128% 之非標資產及企業債質素壓力增加亦對盈餘、帳面值和估值帶來潛在影響。該行預計第三季主要中國保險股壽險保費收入年增 7%，惟盈餘跌 28%。

撇除近期弱勢表現，小摩看好國壽及平保，評級皆為「增持」，國壽目價由港幣 41 元降至 34 元，平保則由 105 元降至 99 元。

中國太保 (2601-HK)、新華保險 (1336-HK)、中國財險 (2328-HK)、人保集團 (1339-HK) 投資評級均為「中性」，中國太保目標價由港幣 32 元降至 26 元，新華保險由 35 元降至 33 元；中國財險則由 9.4 元上調至 11 元，人保集團由 3.5 元上調至 3.8 元。

隨著基本因素轉勢，小摩認為目前是頂級國有保險公司 (包括國壽及財險) 的「買入」機會。