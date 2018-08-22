〈財報〉平保上半年多賺34%勝預期 金融醫療科技貢獻增

中國平安保險 (2318-HK) 今年上半年歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣 580.95 億元，年增 33.8% ；若按保險子公司執行修訂前的金融工具會計準則的法定財務報表利潤數據計算，公司實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣 624.05 億元，年增 43.7%。主要得益於壽險業務表現，金融科技及醫療科技業務的利潤貢獻也明顯提升。

業績報告顯示，壽險及健康險業務上半年實現營運利潤人民幣 355.95 億元，年增 24.7% ；淨利潤人民幣 343.28 億元，年增 44.2% ；在行業結構調整的環境下，新業務價值達人民幣 387.57 億元，年增 0.2%；新業務價值率 38.5%，較去年同期提升 4.1 個百分點；半年非年化 ROEV 達 17.6%；代理人渠道新業務價值率 48.1%，年增 6.5 個百分點。代理人規模達 139.9 萬，年增 5.5%。

平安產險上半年實現原保險保費收入人民幣 1188.78 億元，年增長 14.9%，綜合成本率 95.8%，年降 0.3 個百分點，持續優於行業 ；「510 城市極速現場查勘」服務進一步優化，上半年車險 95.5% 現場案件實現 5-10 分鐘極速處理。

平安銀行經營穩健，零售戰略轉型不斷深入，上半年零售業務營收佔比 51.2%，年增 10.9 個百分點，零售業務淨利潤佔比 67.9%，年增 3.4 個百分點；資產質量穩步提升，逾期 90 天以上貸款餘額和佔比較年初實現雙降，風險抵補能力進一步增強。

金融科技與醫療科技業務發展迅速，上半年實現營運利潤人民幣 46.07 億元，在集團營運利潤中佔比 7%，年增 6.4 個百分點。平保董事長兼首席執行官馬哲明表示，集團積極擁抱新科技，加強核心技術研究和自主知識產權掌控。截至 6 月末，科技專利申請數累計達 6121 項，較年初翻倍。

平保中期息每股派人民幣 0.62 元，年增 24%。公司首季已派發 30 周年特別股息每股人民幣 0.20 元。

中國平安表示，下半年，集團將在堅守風險底線的前提下，堅持價值取向，持續推動長期股權投資配置，以降低二級市場股價波動的影響，加強對權益市的研究把握；同時，積極配置長久期國債、政策性金融債等優質固收資產。

公布業績前，中國平安 H 股收報港幣 70.35 元，上漲 1.44%；A 股報人民幣 59.42 元，升 2.78%。