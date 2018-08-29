騰訊、中國人壽業績不達預期 中國投資人以創紀錄速度「出逃」港股

在騰訊等幾家重量級公司的業績不達預期之後，大陸投資者正以史上最快的速度撤離港股。

根據彭博按照每日淨買入數據計算得出，南向投資者本月至 28 日已淨賣出港股 254 億港元，料創滬港通自 2014 年底開通以來的月度新高。今年以來，南下資金曾在 4 月至 6 月間創下連續三個月淨賣出的空前紀錄，7 月小幅淨買入約 19 億港元後，8 月再度轉為淨賣出。

受內地去槓桿等資金收緊影響，疊加中美貿易戰帶來的外部紛擾，大陸和香港股市 6 月以來加速下滑。此前被一些分析師寄予厚望的港股中報業績，也成為碾壓南下資金流的最後一根稻草。

根據彭博數據，恒生指數中瑞聲科技、舜宇光學科技及中國人壽等半年報獲利低於預期的幅度最大，科技股巨擎騰訊控股本月也公佈了二季度盈利意外出現至少十年來首次下降。

「業績不達預期是一個催化劑，」第一上海分析師葉尚志接受電話採訪時稱，他指出， 去年底投資者比較亢奮，現在過高的預期在調整，前期焦點股，如騰訊等股價都打下來，對市場構成進一步心理壓力，套現壓力有所擴散。

大賣騰訊

根據彭博數據，在恒生指數中權重僅次於滙豐控股的騰訊，本月遭內地資金淨賣出已達 141 億港元，占整體南向淨賣出金額的逾五成。騰訊在 8 月 15 日公佈盈利意外下降後，股價於次日跌至近一年低位。目前，南下投資者持有騰訊流通股的比重達 1.3%，約為近一年來最低，相較於年初時為 1.8%。

「騰訊遭大量減持主因當局加大對傳媒及遊戲發行等行業監管力度，疊加業績放緩，」富蘭克林華美中國消費基金經理游金智在郵件回覆中稱，「其他科技股原本上半年業績就預估不佳，但資金一出逃，形成恐慌殺跌。悲觀情緒下，市場反應會超過。」

元大投信基金經理吳育瑄在郵件中也表示，展望後市，預期騰訊營運將進入向下調整階段。彭博數據顯示，舜宇光學科技、中國人壽是遭南下最大減持的另外兩支港股，減持金額皆近 11 億港元，僅次於騰訊。

今年以來，港股日均淨買入達 4.7 億港元，僅為去年 15 億港元的三成。本月恆指料第四個月收低，創下 2016 年 2 月以來最長月連跌。

隨著南下資金大舉淨賣出，資金套現壓力已有所緩解。第一上海的葉尚志認為，雖然內地投資者對下半年仍然比較謹慎，但像 8 月那樣大的流出在未來幾個月較難重現，除非「有特別的催化劑」。他說，未來如果有好消息提振人氣，也不排除內地投資者重回淨買入。

「8 月港股通創下大量淨流出，A 股疲弱是很重要因素，兩地股市的投資人氣非常低迷，」富蘭克林華美的游金智也稱，未來「密切關注政策寬鬆力度，看是否能扭轉市場負面情緒。」