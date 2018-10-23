【大行報告】中泰證券：據機械行業三季報推薦業績高速增長板塊龍頭

中泰證券發表研報，據機械行業三季報預告業績，尋找確定性的細分板塊及投資標的。

研報指出，業績開始高速增長的板塊為油服、煤機。其中，油服迎來板塊性機會，油價在震蕩中企穩回升，油服市場恢復增長。國内油服公司從民企到國企業績拐點逐步顯現。推薦傑瑞股份(002353-CN)、海油工程(600583-CN)等。及煤機行業進入業績復蘇通道，推薦鄭煤機(00564-HK)、天地科技(600582-CN)。

業績持續高速增長的板塊為工程機械、半導體設備、新能源設備。其中，四季度基建有望企穩利好工程機械板塊，推薦三一重工(600031-CN)、徐工機械(000425-CN)、柳工(000528-CN)、恒立液壓(601100-CN)及艾迪精密(603638-CN)等;半導體設備需求旺盛，推薦北方華創(002371-CN)、長川科技(300604-CN)、晶盛機電(300316-CN)及精測電子(300567-CN);中長期看好新能源汽車產業鏈發展，推薦鋰電設備龍頭先導股份(300450-CN)。

同時，電梯行業因房地產市場萎縮，業績下滑幅度較大。及業績增速分化的板塊為智能裝備、軌交設備，其中，軌交裝備景氣度有望回暖。

中泰推薦業績開始高速增長的油服、煤機板塊龍頭，以及業績保持持續高速增長的工程機械、半導體設備及新能源設備龍頭。維持機械行業增持評級。