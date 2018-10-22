一項利空趨勢 可能為美國股市帶來沉重壓力

過去二週的企業財報，為投資人帶來了利多。目前為止，約有 20% 的 S&P 500 成份企業公布了財報，大部份獲利均優於預期。但分析師說，在這些利多的數據之下，却可能潛藏著利空的訊號。

在 140 家已公布財報的企業中，約四分之三企業的第三季獲利均優於華爾街預估。然而儘管這項強勢令人鼓舞，談到營收，便乏善可陳了。

Bespoke 投資集團分析師在發布的報告中說道：「本季以來，僅有 58% 的企業營收高於預估，為六季以來，最弱的一季。這代表許多企業銷售已難達到預期水準。」

FactSet 研究機構的數據亦顯示，儘管逾半數企業營收高於預期，但整體速度已有所減緩。

「綜合而言，企業公布的營收較預期僅高出 0.5%，低於五年平均值，」FactSet 機構分析師巴特勒 (John Butters) 在發布的報告中說。

根據 Bespoke 公司分析師指出，在財報公布後，由於營收數據疲軟，股市受到壓力，平均下跌 0.71%。

Bespoke 分析師還說：「如果認為 10 月初股市已經下跌，營收疲弱的消息已經有所反應，恐就大錯特錯了。」

股市要克服這項新的利空，企業公布營收高於預期的比例，就必須上升。