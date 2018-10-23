美股盤中─企業獲利與國際政局擔憂 道瓊下跌逾180點

美國股市週一中場受到壓力，投資人擔憂本週的企業財報與國際政局緊張。

台北時間 00:38

道瓊工業平均指數下跌 192.41 點或 0.76% 至 25251.93。

Nasdaq 指數上漲 18.15 點或 0.23% 至 7467.18。

S&P 500 指數下跌 11.85 點或 0.48% 至 2755.93。

華爾街試圖自本月的大幅跌勢中反彈。至上週五收盤為止，主要指數至少下跌 3.8%，利空包括擔憂升息及全球經濟減緩。

目前為止，本財報季有了好的開始。已公布財報的 S&P 500 成份股中， 82% 獲利優於預期。

投資人亦反應日益上升的國際緊張局勢。一名沙烏地阿拉伯官員於週末說明了新聞記者卡舒吉之死。該官員說一個 15 人團隊要綁架卡舒吉，結果卡舒吉在反抗中，遭到殺害。

卡舒吉的死導致全球批評沙烏地阿拉伯，也影響了全球市場。報導指出，上週外國投資人賣出沙國股票逾 10 億美元。

今日稍早，美國股市上漲，中國股市大漲，提供了支撑。

上海綜合指數上漲逾 4%，創 2016 年 3 月 2 日以來最佳單日表現。中國當局承諾，將支撑中國經濟，抵銷美國關稅造成的負面衝擊。

儘管週一上漲，今年以來，中國股市仍大幅下跌。2018 年，上海綜合指數下跌約 20%。