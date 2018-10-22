知名投資大師：美股到明年或下跌30% 全球市場都可能跟着陪葬

猶記得今秋十月第一周，受美加達成北美自由貿易協定（NAFTA）框架協議推動，美股迎來開門紅，道指隨後再創新高。

在一切挑戰之中，美股看似穩如泰山。但就在此時，《巴倫周刊》圓桌會議 30 年的常客、Zulauf Asset Management 創始人——瑞士著名投資大師 Felix Zulauf 卻給出了警告：大量流動性正從市場中撤出，美股將會下跌。

近日，《巴倫周刊》刊出的一篇採訪文章指出，Zulauf 預計，到明年年中，美股或將從峰值下跌 25% 至 30%，幾乎全球所有市場都將跟跌「陪葬」，其中或許只有日本表現不俗。

由於不再購買新債券已取代到期票據，聯準會正在從金融體系中抽走流動性。明年，聯準會還將從市場中再撤出 6000 億美元。美國財政部則計劃發行 1.3 兆美元公債來填補預算赤字。

這一系列舉措都意味著，大量流動性正在從市場中撤出，這對金融資產而言是不利的（bearish）。我預計，到明年年中美股都將下滑，自峰值下跌大概 25% 至 30%，全球其他市場幾乎都將跟跌「陪葬」。

當跌幅足夠大時，央行政策制定者必將介入。各國央行將放鬆貨幣政策，如有必要還會購入資產。未來十年，持有股票的投資者賺不了多少錢，尤其是指數基金的被動投資者。對於交易員和主動投資者而言，則是一個好得多的時機。

值得注意的是，在利率走高與貿易摩擦的背景下，美股在享受了十月初的漲勢如虹後迎來巨震，三大股指波動性加劇。10 月 5 日以來，道指已經下跌近 4.5%，標普 500 指數跌超 4.6%，納指跌幅則達到 5.5%。

今年以來，新興市場頻頻經歷拋售潮。Zulauf 認為，新興市場的問題將會加劇，但縱觀全球股市，日本的表現不會太差。即使跟跌，跌幅相比之下也不會很大。

25 年來，日本企業一直致力於改善其資產負債表，企業利潤豐厚，股票也很便宜，本益比高達 14 倍。與此同時，日元兌其他貨幣走軟，這也是一大利多。

因此，即使日本股市跟隨其他市場下跌，跌幅也不會很大。

在美股大跌引發全球拋售的預期情境中，Zulauf 表示他將做多美元，尤其是美元兌新興市場貨幣。

在他看來，巴西雷亞爾將成為下一個遭受重創的貨幣，若左翼候選人贏得大選，結果必定更為慘重。此外，他還將做空南非蘭特，原因是該國政策正朝着錯誤的方向發展。

10 月 28 日，巴西總統選舉將迎來第二輪投票，極右翼候選人博爾索納羅（Jair Bolsonaro）和左翼勞工黨候選人哈達德（Fernando Haddad）將再次一決勝負。

在此前的第一輪投票中，儘管博爾索納羅得票率（46.8%）遠超位居第二的哈達德（28.3%），但由於票數未曾過半，仍需二輪再戰。

華爾街見聞此前曾提到，在金融市場上，投資者更青睞博爾索納羅。與其說這是因為投資者們相信博爾索納羅能夠實施最好的經濟政策，倒不如說是因為他是阻止勞工黨及其干預性經濟政策回歸的最有力人選。

南非方面，執政黨堅持要進行土地改革，事件不斷發酵。南非副總統 David Mabuza 一度表示，如果不進行土地改革，國家將「陷入災難」。在那之前，南非政府已經開始強征白人土地，南非決策者稱，白人農場主擁有的超過 12000 公頃的土地，應被無償充公。

今年迄今，巴西雷亞爾一度跌近 30%，累計跌幅現收窄至 15% 左右；南非蘭特一度跌近 25%，現累計下跌超過 16%。

Zulauf 還十分看好油市，因為市場供應緊張，閒置產能也一直在下降。他認為，油價可以上漲到每桶 95 美元或 100 美元的水平。

在全球範圍內，近兩年來對原油都是供不應求。川普制裁伊朗，將減少全球對該國原油的購買量；與此同時，委內瑞拉和伊拉克的原油產量正在穩步下降。

（很有可能的是，）有一天我們一睡醒就發現油價漲至每桶 95 美元或 100 美元。這對美國頁岩油生產商、油服公司以及部分勘探和生產企業而言都是利多消息。

從歷史上看，油價上漲、美元走強，再加上債券殖利率攀升的「組合拳」對於股市而言非常糟糕。

長期以來，黃金一直是 Zulauf 的最愛。不過他此次直言，央行收緊貨幣政策對金價不利，黃金價格或將在幾周內反彈，但並不會大幅上漲。對於黃金牛市而言，現在還為時過早。

（若想金價攀升，）我們需要股市大跌帶來貨幣政策進一步放鬆，或是美國經濟走弱阻止聯準會進一步收緊貨幣政策。