提速降費之後，中國聯通淨利預增164%靠的是什麽？

作為國内三大運營商之一的中國聯通（00762-HK;600050-CN），長期以效率低著稱。

公司產品對消費者來說，由於具有一定壟斷性質，競爭不夠，導緻性價比較低；對於投資者來說，公司效率低下，利潤率不足，投資者長期回報率不足。但是，在10月21日晚間中國聯通披露三季度業績預告顯示，以前效率低下的狀態好像有所改變。

具體看，前三季度公司堅持深入落實聚焦創新合作戰略，全面推進“五新”聯通建設，互聯網化運營步伐逐步加快，混改紅利初步顯現，發展速度、質量和效益明顯提升。反映至財務數據上公司整體主營業務收入預計達到2000.13億元（人民幣，下同），同比去年上升6.5%，其中移動主營業務收入預計達到1254.24億元人民幣，比去年同期上升7.2%；固網主營業務收入預計達到732.23億元人民幣，比去年同期上升5.2%；實現利潤總額預計約105.46億元，同比增長約95.9%；歸屬於上市公司股東的淨利潤預計約 34.70 億元，同比增長約 164.5%。

（圖片來源：中國聯通2018年首三季度業績預增公告 ）

從公司公佈的今年前三季度業績預告來看，中國聯通好像有一改往期頹廢，重新走上正軌的迹象，事實是這樣嗎？

往期利潤基數較低

雖然中國聯通前三季度，淨利潤同比增速翻倍，但是我們財華社仔細查看公司往期報表後發現，公司的淨利潤基數相對營收太少，參考價值或不大。

從往期中國聯通在上海交易所公佈的數據看，近五年公司的營業收入均維持在千億以上（2017至2013年中國聯通營收分别為2748億元、2741億元、2770億元、2885億元、3037億元），反觀公司的淨利潤近五年最高時候也沒有超過50億元（2017年至2013年中國聯通淨利潤分别為4.3億元、1.5億元、34.7億元、39.8億元、34.4億元），也就是說公司每年營收高達兩三千億，而他的淨利潤率長期維持不到1%，尤其是近兩年，中國聯通的銷售淨利潤率分别隻有0.15%、0.06%。在公司淨利潤率極低的背景下，短期公司利潤出現翻倍，這對於長期投資者來看，或許併不太具有參考性。

看到這里估計會有讀者說聯通公司長期業績不怎麽好，但是今年前三季度淨利潤確確實實好轉了啊。當然，對於今年來中國聯通前三季度取得的成績我們併不否認，隻是持續性有待觀察。

接下來，我們結合公司歷史數據看看，中國聯通今年上半年取得的成績能否具有持續性。

近十年淨資產收益率均值約5%

我們選取公司近十年中主要的盈利性指標，看看公司歷史上是不是一個“優等生”？

首先，我們選取公司近十年的淨資產收益率（註：淨資產收益率代表股東所投入的淨資產管理層每年為其所創造的利潤率），中國聯通近十年（2017年至2008年）的淨資產收益率分别為0.4%、0.20%、4.45%、5.23%、4.68%、3.30%、1.99%、1.74%、4.43%、26.17%，如果加權平均至每年，中國聯通2017至2008年之間每年為股東所投入的淨資產創造的收益率約為5.26%，這組數據好不好呢？股東投入的淨資產每年為其所創造的利潤率為5.26%，差不多相當於銀行的五年定期存款利息，這樣的效率是相當低下的，一般來說優秀的公司每年淨資產收益率都是可以維持在15%以上的。

從以上數據看，近幾年公司營收數據變化不大，基數卻非常龐大；長期為股東創造的淨利潤較少，導緻利潤率一直較低。也就是說中國聯通歷史上是一家“差等生”，這也是我們對公司淨利潤後期能否繼續保持增長抱有謹慎看法的重要原因。

最後，對中國聯通今年來所取得的成績，我們很客觀的講，公司業務上進步還是比較大的。公司受混合所有製改革的影響，今年上半年4G用戶快速增長，首次突破2億。根據半年報顯示，上半年4G用戶淨增2823萬戶，總數達到了2.03億戶，4G用戶市場份額同比提高近3個百分點。4G用戶佔移動出賬用戶比例超過67%，同比提升16個百分點。另外，中國聯通在5G方面，也提前做了大量的投入，這對於公司來說，也是打一個翻身仗的好機會。

綜上所述，中國聯通今年來不管是從業務上還是財務上都取得了不錯的成績，但是，如果我們查看公司歷史業績之後，後期對公司業績能否繼續保持這樣的增速抱有謹慎的看法。