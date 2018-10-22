〈陸股收復2600〉政策利多最大受惠者 券商全線漲停4年來首見

A 股今 (22 日) 連續兩個交易日反彈，而這次反彈最大的特色，是滬深兩市券商股全線漲停，前次出現這種情況，是 2014 年 12 月上一輪牛市啟動之時，市場聯想，這一次券商股的集體漲停究竟是何種原因造成？有可能是再一次牛市行情嗎？

以業績面來看，這次券商股集體漲停，並無基本面支撐。

各券商所繳出的財報，截至今年前 8 個月，受 A 股行情疲軟衝擊，28 家上市券商營收及淨利潤分別為年減 14% 和 25%，有些公司甚至出現虧損，但都無礙他們成為今天市場的寵兒。

業界認為，問題就在本輪救市的焦點，放在股權質押爆倉風險。如果最終救下面臨危機的上市公司，實際上也解救了可能因此虧空的券商，讓券商自然成為最主要的政策受益者。

低估值助券商反彈

市場人士說，由另一個角度來看，除了救市的直接利多之外，由估值的角度，券商股目前已經在歷史的底部，很多股票甚至還跌破淨值，整體證券行業的平均本益比僅 1.19 倍，自然容易受利多反彈。

中金公司表示，長期來看，券商透過財富及資產管理轉型，帶來獲利能力提升，以及以機構業務需求為依託的資本運用效率提升，才是實現估值修復的有效路徑。

一位私募基金人士指出，股權質押危機的緩解，固然能幫助券商減少虧損，但對券商來說，還是需要火爆的行情才足以激勵業績回升。他提醒，再走 2014 年行情的可能性不高，主因是整體去槓桿之後，再度加大槓桿的可能性很低，所以投資者對這波行情應要有合理預期，不宜過高。

華泰證券則認為，A 股市場風險已得到較為充分的釋放，投資者無需過度悲觀和恐懼，稅改、股權質押風險邊際改善等有望帶動市場風險偏好修復；中期大勢，維持明年可能出現的短周期 (庫存周期) 與中周期 (產能周期) 共振，所帶來的上漲行情機會。