記者被殺案進展：歐洲強烈譴責 沙國否認王儲知情 土耳其要「公布真相」

對伊朗制裁（11 月 4 日）和中期選舉（11 月 6 日）就要來了，川普政府中東政策基石沙烏地阿拉伯卻出了大事——捲入了謀殺記者的惡性醜聞，被川普狠狠懟過的歐盟、土耳其等等，不僅看熱鬧不嫌事大，還找到了反擊川普、改變中東局勢的最好戰場。

但對整個中東格局而言，2018 年中東穩定四大支柱——沙烏地阿拉伯、埃及、土耳其和伊朗輪番遭到衝擊，一戰以來的中東格局更加風雨飄搖。

歐盟要求對責任方進行「適當的處置」

歐洲三強對記者遇害一案表示最強烈的譴責。德國、法國、英國就記者 Khashoggi 死亡事件發表聯合聲明：沒有什麼理由可以為記者 Khashoggi 死亡事件開脫，我們以「最強烈的言辭」對此事加以譴責，要求對該事件進行徹查，直到明確所有罪行的責任方，並對責任方進行的「適當的處置」。

聯合聲明還指出，沙烏地阿拉伯方面調查提出的假設，需要有事實支持才能被認為是可信的。

德國已經暫停對沙烏地阿拉伯軍售。德國外長表示，只要調查仍在進行，軍售就不會被批准。

在北美自由貿易區問題上被川普懟地「體無完膚」的加拿大也發聲，稱支持英法德三國要求沙烏地阿拉伯調查華盛頓郵報記者失聯的聲明。

歐盟的中東政策和川普政府極為相左，這在美國承認耶路撒冷為以色列首都、退出伊核協議制裁伊朗等問題上，都體現的極為明顯。

對於內憂外患的歐盟而言，是極度希望中東能夠保持穩定，但是川普的中東政策顯然和歐盟的願望背道而馳。現在，歐洲三強德國、英國和法國，抓住機會間接給美國施壓，迫使美國在中東問題上和歐盟展開協調（妥協）。

沙烏地阿拉伯死保王儲 會大砍石油出口反制？

歐盟這邊要求處置真兇，而沙烏地阿拉伯則死保王儲。王儲現在是事件的焦點，種種的證據顯示王儲可能是記者遇害一案的幕後大 boss。

據福斯新聞報導，沙烏地阿拉伯外交大臣 Jubeir 表示，王儲否認知道此事，對此毫不知情；沙烏地阿拉伯不知道記者 Khashoggi 是如何被殺害的，也不知道屍體在哪裡；沙烏地阿拉伯正在尋找 Khashoggi 的屍體，以確定究竟發生了什麼；沙烏地阿拉伯想要追究 Khashoggi 謀殺案的責任方。

否認王儲涉案的表態不但軟綿綿，還不斷被各種報導打臉，美國情報界越來越相信謀殺記者 Khashoggi 的命令直接來自沙烏地阿拉伯王儲。

而且，土耳其親政府媒體 Yenei Safak 周日報導稱，沙烏地阿拉伯王儲曾在記者 Khashoggi 在遇害前，和 Khashoggi 通電話，試圖說服他返回利雅得。但 Khashoggi 擔心回到沙烏地阿拉伯後被捕並被殺，拒絕了王儲的提議；通話結束後，暗殺團隊殺害了 Khashoggi。雖然這一報導尚未被證實，但是土耳其方面的爆料目前許多都是準確的，可信度較高。

記者 Khashoggi 死亡事件，不但可能招致美國的制裁，還可能導致沙烏地阿拉伯王儲被廢，改革功虧一簣，國內政局動盪。沙烏地阿拉伯現在急的像熱鍋上的螞蟻，但是沙烏地阿拉伯對於記者被殺害並被肢解的外界傳聞，除了口頭否認以外什麼都拿不出來。

目前，沙烏地阿拉伯國王薩勒曼已經下令解僱五名官員，其中包括兩名與王儲關係密切的高級官員。另外，已有 18 名沙烏地阿拉伯人因涉嫌參與謀殺被拘捕。沙烏地阿拉伯此舉被廣泛認為是給王儲「甩鍋」，棄車保帥。

近日，已經有媒體報導沙烏地阿拉伯王儲可能因為記者被殺事件被廢，果真如此，沙烏地阿拉伯局面將更加風雨飄搖，川普的中東政策也可能功虧一簣。沙烏地阿拉伯國王年事已高，此前打破「兄終弟及」的祖制廢掉兩任王儲，改立小兒子穆罕默德 · 本 · 薩勒曼為王儲，已經下了血本，引得朝野震動。

沙烏地阿拉伯現在除了推出幾個替罪羊，幾乎沒有什麼選擇。但如果沙烏地阿拉伯王室（王儲）被逼到牆角退無可退，是否會動用終極大殺器——石油？最糟糕的情況就是，沙烏地阿拉伯石油出口大幅下降。

土耳其周二放大招

深陷危機但又野心勃勃的土耳其總統埃爾多安，充分利用記者被殺案牟利。

土耳其總統埃爾多安已經放話，本周二（23 日）將公布記者 Khashoggi 死亡事件的「全部真相」，進一步施壓沙烏地阿拉伯和美國。埃爾多安稱，為什麼「15 個人來到土耳其沙烏地阿拉伯，最終卻是 18 人被捕？」，等等這些問題都要得到解釋，他都會給出具體細節。

一直以來都有報導稱，土耳其官員稱已經掌握相關音頻和影音資料，表明沙烏地阿拉伯方面在領館內拘留了 Khashoggi，最終將其殺害並肢解。

土耳其如今站在道義的高地，通過逐漸釋放證據，不斷地給川普政府和沙烏地阿拉伯施加壓力。

沙烏地阿拉伯和川普政府現在都有求於土耳其，埃爾多安不但能掙回面子，還可能在經濟援助、地緣政治上有不小的收穫。

美國的制裁壓力立刻消減，說不定還能換來一些支援，土耳其有著大量即將到期的短債。財大氣粗的沙烏地阿拉伯也能雪中送炭。

此外，有報導稱，在國務卿蓬佩奧訪問土耳其期間，與卡舒吉無關的敘利亞也被列上議事日程。敘利亞內戰中，土耳其最重要一股敵對勢力——庫爾德人，背後就有美國支持。

川普怎麼做都是錯

在沙烏地阿拉伯記者被害一案上，川普政府怎麼做都是錯，但現在內外壓力累積，逼得川普可能將被迫採取一些強硬措施了。

一方面，沙烏地阿拉伯是川普政府中東政策基石，例如美國制裁伊朗石油，就需要沙烏地阿拉伯增產穩住油價。而且，川普政府和沙烏地阿拉伯達成的 4500 億美元投資（其中可能包括 1100 億美元軍火訂單），更是川普的關鍵政績，影響到美國大量的就業和出口，對於眼下的中期選舉和兩年後的總統大選至關重要。

如果美國主持正義制裁沙烏地阿拉伯，一來使美沙關係受損，巨額商業合作訂單也可能泡湯，更糟糕的是這可能引發沙烏地阿拉伯政局動亂，川普在中東的政策可能前功盡棄。

但是，川普政府如果罔顧道義偏袒沙烏地阿拉伯，不但進一步抹黑美國在全世界的形象，承受西方盟友的巨大壓力，也將給民主黨持續借題發揮的機會，共和黨的國會議員也會反水。

共和黨參議員 Lindsey Graham 和 Bob Corker 都認為沙烏地阿拉伯王儲參與了謀殺記者一案，他們表示如果王儲確實涉案，美國必須對沙烏地阿拉伯採取制裁或其他行動。

伊利諾伊州參議員迪克 · 德賓（Dick Durbin）表示，美國應該立即驅逐沙烏地阿拉伯大使，直到第三方調查結束，並呼籲其他盟友也這麼做。

對美國來說，這次記者遇害一案更是舊恨未解又添新仇。「9·11」事件中 19 名劫機者，有 15 人來自沙烏地阿拉伯，相關證據顯示沙烏地阿拉伯王室成員曾經資助部分劫機者。2016 年，美國國會眾議院通過了一項「9·11」法案，允許「9·11」事件受害者及其親屬起訴沙烏地阿拉伯政府並尋求賠償。而沙烏地阿拉伯則以拋售 7500 億美元資產威脅美國停止追查「9·11」事件。

而且，這一事件的死者又是來自左翼龍頭媒體《華盛頓郵報》，沙烏地阿拉伯此舉無疑得罪了整個強大的美國媒體界，引起的波瀾可想而知。

俄羅斯乘虛而入 和美國繼續在中東纏鬥

如今美國為首的西方國家因為記者被殺一案，紛紛「避嫌」，給了俄羅斯企業進軍沙烏地阿拉伯的良機，也將使得兩國合作更加緊密。和西方政商高層避之不及相比，俄羅斯企業紛紛湧入「沙漠達沃斯」——沙烏地阿拉伯「未來投資倡議」大會，進一步增強俄羅斯在中東的影響力。10 月 18 日，一支由多位俄羅斯 CEO 組成的龐大代表團將按原定計劃參加會議。

IMF 總裁拉加德、美國財長姆努欽臨時宣布不參加沙烏地阿拉伯「未來投資倡議」大會（主辦人正是沙烏地阿拉伯王儲），包括法國、英國在內的多位歐洲國家財長均缺席。同時，一眾西方主流媒體宣布終止與大會進行合作，維亞康姆、Uber、摩根大通、谷歌等許多企業高管也陸續確定退出峰會。

同時，俄羅斯和沙烏地阿拉伯在石油生產上已經展開緊密合作，沙烏地阿拉伯國王 2016 年底首次訪俄還簽下了 30 億美元的軍火訂單。路透社等媒體認為，OPEC + 俄羅斯已經成為全球原油市場的新主導力量。

俄羅斯現在在中東穩紮穩打，這次記者被殺案給了俄羅斯擴大在中東優勢的好機會，但同時也意味著美國和俄羅斯在中東的數十年的纏鬥將繼續下去，美國外交和軍事的重心無法順利轉移到亞太。

俄羅斯通過支持敘利亞和伊朗，在中東取得了巨大的成功。同時，俄羅斯和土耳其近年來關係持續改善，在敘利亞等問題上展開密切合作。上周，作為美國傳統盟友的埃及和俄羅斯達成戰略合作協議，俄羅斯總統普丁親自駕車帶埃及總統西塞兜風。