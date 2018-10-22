美將改變貨幣操縱國評估標準？財長梅努欽稱「有可能」

美國財政部長梅努欽 Steven Mnuchin 近日表示，願意改變美國決定「匯率操縱國」之評判標準，市場人士分析，此舉可能讓美國總統川普有機會正式將中國列為匯率操縱國。

梅努欽表示，改變評判標準的考慮方法很多，但主要有二，一是 1988 年的貿易法，該法可以廣義定義一個國家為匯率操縱國。 此外，另一種方法是改變判斷一國是否正在進行貨幣競貶之標準，若符合貨幣競貶定義，即可幫助認定其為匯率操縱國。

目前美國財政部採用 3 項標準來衡量一個國家是否操縱貨幣，該標準的框架由國會提供，但測試中的具體閾值由財政部自行決定，該 3 項標準為：

貿易夥伴國對美國貿易順差超過 200 億 貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於該國 GDP 的 3%。 貿易夥伴國持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過 GDP 2%。

梅努欽週日 (21 日) 在中東耶路撒冷，也是本週 6 個中東國訪問行程的第 1 站，梅努欽接受訪問時表示，「我們可能會在某個時間點，重新檢視判別貨幣操縱國之標準是否應該改變，我們總是關注這些事。」

雖然梅努欽在上週發布的半年度報告中沒有將中國列為匯率操縱國，避免了貿易戰的升級，但該報告對中國持批評態度，凸顯了美國對該國雙邊貿易順差的擔憂。這份長達 34 頁的報告還稱，美國對中國不披露其貨幣干預措施感到「非常失望」。梅努欽提到，「這種語言更強，這是有意的」。

自 1994 年以來，美國沒有對任何國家標識為匯率操縱國，此舉無論如何都不會立即觸發制裁。

對於半年度匯率報告，梅努欽表示，「該報告並不是一份政治報告。該報告旨在向國會報告信息。我認為財政部在我的指導下，我們已在報告中提供了更多信息，並且我們將繼續持續進行。」

週日 (21 日) 梅努欽承認人民幣貶值背後「顯然存在的經濟問題」。由於中國經濟增長放緩，人民幣兌美元匯率在過去 6 個月下跌約 10%。梅努欽表示與中國人行行長會談，中方不希望貨幣繼續貶值。

美元兌人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

中國國家統計局週五 (19 日) 表示，第 3 季度中國經濟年增率為 6.5%，不僅低於預期的 6.6%，亦低於前值第 2 季的 6.7%，創下自 2009 年第 1 季度全球爆發金融危機以來最差表現。

梅努欽對此表示，並不擔心這會破壞市場穩定，「從廣義上講，現在，我沒有看到 (金融風暴的) 傳染風險」。