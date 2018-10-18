美沙關係緊張 智庫研究：油價上漲伊朗將受益

對於華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 疑遭殺害一事，美國總統川普揚言，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」，沙國則反嗆，要讓油價大漲；對此，智庫研究顯示，若沙國真的讓油價大漲，伊朗將從中受益。

台北時間週四下午 4 點 04 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.44%，至每桶 79.70 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.19%，至每桶 69.62 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

Jamal Khashoggi 本月初疑在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，該消息導致美、沙兩國關係緊張；據 CNN 報導，沙國可能會承認，Khashoggi 的死亡，是審訊失控的結果。

英國智庫 Chatham House 研究員 Sanam Vakil 在報告中寫道，Jamal Khashoggi 失蹤，可謂沙烏地阿拉伯的「政治失誤」，倘若沙國讓油價大漲，伊朗可望於美國新一輪制裁生效前，在原油銷售上獲利。

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

在記者失蹤事件發生前，沙烏地阿拉伯曾向美國承諾，將增加原油供給，補足伊朗受制裁後，所造成的缺口；如今，沙國恐面臨美國制裁，並威脅推升油價，伊朗反而有機會，在 11 月 4 日前，繼續出售原油，增加收入。

全球政策中心研究員、密西根州立大學教授 Mohammed Ayoob 週二發表的最新研究指出，假如沙烏地阿拉伯減產 10%，國際油價將立刻飆破每桶 100 美元。

Ayoob 寫道，上述發展，「將使伊朗成為 Jamal Khashoggi 事件的主要受益者」。