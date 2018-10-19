〈每日外資外匯觀點〉美元投機買盤通常11月進場、CIBC看漲日圓年底前來到110 

10 年期美債殖利率周四一度跳升至 3.21%，美股重摔，市場啟動避險模式，美元指數再度觸及 96 關卡，非美貨幣紛紛進一步貶值。

布朗兄弟哈里曼 (BBH) 表示，從美國聯準會 FOMC 會議會紀錄來看，市場可能低估聯準會明年預定升息三次的步伐，預期將明年將加快升息至四次。

ING：美元投機性買盤通常 11 月進場

時序將進入 11 月，據荷蘭國際集團 (ING) 統計，彭博美元指數在過去五年和十年裡的 11 月平均回漲幅分別為 1.6% 及 1.8%，一般來說，投機性買盤通常會在 11 月買進大量美元，隨後在 12 月進行拋售。

而美元兌日圓最容易受到美元年底潛在需求的影響，從過去五年統計數據來看，11 月的平均回報率達到 1.07%。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

FXStreet 分析師 Omkar Godbole 表示，市場預期日本央行升息步伐將進一步落後於美國聯準會，美國和日本利差將持續擴大，對美元形成支撐，美元兌日圓反彈走勢將延續，有機會挑戰 7 月高點 113.18。

CIBC 看漲日圓第四季來到 110

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 則看好未來幾個月的日圓走勢，認為日本央行 (BOC) 暗示將在 2019 年取消貨幣政策刺激舉措，有助日圓走強，預期今年第四季美元兌日圓將跌至 110；到了明年第二季，目標價甚至下看到 106。