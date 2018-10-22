10年傷口癒合 摩根士丹利：明年底前G3經濟體通膨率維持上升趨勢

近十年來，一直難以捉摸的通貨膨脹在美國、歐元區和日本終於現身，意味著因金融風暴而長期受創的傷口終於癒合，並開始推動物價走高。

摩根士丹利首席經濟學家 Chetan Ahya 在報告中指出，美國、歐元區和日本 (合稱 G3) 的年度核心通貨膨脹率，已從金融風暴後的低點 1.1% 上升至 1.4%，並且預期在明年底前仍維持上升趨勢。

Ahya 表示，G3 經濟體中，歐元區和日本的物價水準將比美國更明顯上升。

美國 (黑線)、歐元區 (紅線)、日本 (藍線) 通膨率維持上升趨勢。(來源：Bloomberg)

通膨上升的原因之一是由於失業人數減少，工人薪資終於出現期盼已久的成長。在日本，政府主導提高工資的的效果，已開始顯現在通膨數據，而日本央行行長黑田東彥在上周日本公布通膨數據的談話時，也對通膨表達了更為樂觀看漲的立場。

Ahya 表示，工資成長力道支撐了通膨前景的信心，使得央行的權衡立場有所改變，同時在政策緊縮方面，改弦易轍的可能性提高。

摩根士丹利認為，三大經濟體的經濟成長超過產出跟上的速度，意味著通貨膨脹率正在醞釀進一步成長，央行決策者可能會對通貨膨脹的快速彈升感到驚訝。

Ahya 說，低通膨預期不再抑制通膨，實際上可能會推動經濟成長，尤其是美國，如果聯準會透過維持政策寬鬆，將進而推動通膨上升。