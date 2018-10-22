美元指數小跌 人民幣中間價報6.9236 上調151點

新浪財經訊 10 月 22 日，美元指數小幅回落，人民幣中間價報 6.9236，上調 151 點，上一交易日中間價報 6.9387，在岸人民幣上一交易日收報 6.9321。

脫歐協商再現曙光 加歐央行決議來襲

本週（10 月 22 日 - 28 日當週），加拿大央行和歐洲央行均將公佈 10 月利率決議，加拿大央行行長波洛茲和歐洲央行行長德拉基均將發表講話。雖然加拿大 9 月 CPI 遠不及預期，但仍連續 8 個月維持在 2% 水平之上，兼之 USMCA 三方協定達成，本周大概率加息。

歐洲央行方面，不​​大可能確定明年首次加息時間節點，但可能談到意大利財政赤字預算與硬脫歐對貨幣政策影響，以及再投資債券的具體操作，可能涉及扭轉操作等問題。

拋售潮近尾聲 新興市場價值漸顯

此前持續創新高的美國股市近期出現明顯回調。值得注意的是，由於在過去一個階段內，發達市場股市持續強於新興市場，因而在本次市場回調中有不少機構認為，發達市場股市的頹勢將提升新興市場的相對吸引力，新興市場股市有望獲得支撐，發達市場與新興市場股市之間有望出現 “蹺蹺板” 效應。

高盛集團甚至明確指出，新興市場的資產開始顯現抄底價值，目前將是 “入場良機”。