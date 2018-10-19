通膨歸來！聯合利華及雀巢財報亮眼

隨著通膨和原材料價格上升，許多消費品製造商最近幾個季度都在努力提高其產品價格。

周四，全球兩大消費品生產商雀巢和聯合利華均公布第三季財報。聯合利華第第三季銷售額上漲 3.8％，產品平均價格上升 1.4％。雀巢公布本季度銷售額增長 2.9％，產品平均價格上升 0.9％。

在全球通膨都大幅提升的背景下，兩家公司在上個季度都提高了商品的價格。

數據顯示，美國 CPI 在夏季一度接近 3％，中國通膨率為 2.5％，而歐元區通膨率為 2.1％。強勁的通膨數據提振了高管們的信心，他們相信儘管價格上漲，消費者仍會繼續消費。

聯合利華：提價幫助新興國家銷售額大增

除上調美國商品價格外，聯合利華大幅提高新興市場商品定價，主要由於新興市場貨幣貶值顯著。

聯合利華第第三季的銷售額為 125 億歐元（144 億美元）。其中，受益於價格提高 2.1％，新興市場銷售額大增 5.6％。而在發達地區，第三季銷售額增長 1.3％，儘管價格走高，銷量依舊在上升。

聯合利華表示，由於石油和化學品價格上漲，其在美容和個人護理產品上提升了價格。同時，公司利潤的攀升也得益於像 Dove 頭髮摩絲等價格更貴新產品的銷售。

根據尼爾森追蹤的數據，9 月美國家居用品平均價格上升 2.7％，而健康和美容品價格上升 1.9％。

CFO Graeme Pitkethly 在接受《華爾街日報》採訪時表示：

基礎原材料價格上漲以及美元走強的雙重影響確實給市場帶來了通貨膨脹。今明兩年，我認為商品定價是整個行業的一個關鍵部分。品牌效應是通膨環境中的關鍵，能確保即使公司提高價格，交易量也會繼續增長。

雀巢：優化公司產業結構，專注食品及健康

雀巢第第三季的銷售額為 225 億瑞郎。海外銷售額受到新興國家貨幣貶值影響，在兌換成瑞郎時，削弱了公司總銷售額。

雀巢表示，由於包裝和配送成本的上漲，它提高了美國瓶裝水的價格。此外，整體價格水平也受到新蘇打水產品的推升。

近日，有消息稱，雀巢董事會在常規戰略審查工作中確認了公司的戰略方向，並決定將重心放在食品、飲料和營養健康產品上。CEO Paul Bulcke 表示：

董事會已再次確認了雀巢營養、健康和幸福生活戰略的價值潛力。銳化雀巢核心的食品、飲料和營養健康產品的戰略重心將為長期的利潤增長提供最佳契機，完全符合公司的目標。

分析師表示，雀巢近兩年致力於調整產業以及產品的結構，過去是注重上游，現在逐步向下游市場轉變。剝離非核心業務，專注核心的食品業務，從長遠來講是符合企業發展戰略的，但是為了確保企業整體的規模，剝離的同時勢必要伴隨著優質資產的購入，而後期整合也將會是一個挑戰。