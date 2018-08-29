咖啡巨頭強強聯手 雀巢完成對星巴克零售業務的71.5億美元收購

今年 5 月，咖啡巨頭雀巢同意以 71.5 億美元收購星巴克零售咖啡業務，但協議不涉及任何星巴克連鎖店。

8 月 28 日周二，雀巢與星巴克在官網發表聯合聲明稱，上述授權交易已經完成，雀巢將獲得永久性的全球營銷權，能在星巴克門店以外銷售包裝消費品等星巴克產品。

星巴克首席執行官 Kevin Johnson 表示，此次與雀巢聯盟，是星巴克增長的重要戰略里程碑，能夠幫助星巴克在全球範圍內擴大品牌，並為股東帶來長期的價值創造。

雀巢首席執行官 Mark Schneider 則稱，這一協議的迅速完成為抓住更多的增長機會鋪平了道路。

星巴克零售咖啡業務年銷售額達到 20 億美元。而 Cowen 分析師此前表示，這筆交易可能會使星巴克稅後凈賺 38 億美元。這是基於星巴克的營業收入，但不包括 K-Cups，以及最近為 Keurig Green Mountain 支付的費用。

今年以來，星巴克漸有「熄火」之勢。二季報顯示，第二季同店銷售額增長 2%，市場預期增長 1.9%。但該公司的咖啡店季度流量出現了全球性的下滑。

在下一財年，星巴克還計劃關閉美國市場的 150 家門店，並下調了同店銷售增速預期。

今年以來，星巴克股價一度承壓。在公布與雀巢聯手後，股價出現小幅收漲。

對於雀巢而言，此次交易的完成不僅為它帶來了星巴克在美國和歐洲的約 500 位員工，更是能夠有力提振其北美地區的業務。

目前，雀巢是全球最大的咖啡公司。Nespresso 和 Nescafé 是雀巢咖啡業務中兩大知名品牌。2017 年雀巢銷售收入為 898 億瑞郎，其中咖啡業務約為 93 億瑞郎。

不過，其美國業務一直表現平平，令雀巢頗為憂心。早在去年，雀巢就曾同意斥資不超過 5 億美元收購總部位於加州 Oakland 的藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）68% 股份，只為鞏固美國市場。