〈美科技股重挫〉科技股崩跌 唯有蘋果仍後市可期？

受到美國與沙烏地阿拉伯緊張關係等事件影響，美股週四 (18 日) 收盤時遭遇大幅下挫，納斯達克指數下跌 2.1%，S&P500 指數下挫 1.4%，道瓊斯工業平均指數下跌 1.3%。納斯達克指數跌破 200 日均線，而標準普爾 500 指數收盤維持在均線附近。蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 等指標型科技股跌幅皆超過 2%。

美國指標型科技類股 IBM(IBM-US)、英特爾 (INTC-US)、微軟和蘋果皆下跌超過 2%，大型科技股再次面臨壓力。 IBM 股價下跌 2.6%，延續了自週三以來 8% 的跌勢，該股如今較 52 週的高點下跌了 23%。

蘋果 2019 年出貨超越 2 億部？

不過，微軟和蘋果的表現較好，只比各自的高點下跌了 6% 和 7%。微軟堅守 50 日均線，且仍比 200 日均線高出 8%。蘋果則較 200 日均線上升 13%。

蘋果，作為 iPhone 製造商，於週四 (18 日) 在紐約宣布了 10 月 30 日的產品發布會。分析師預期蘋果將推出最新的 iPad Pro 平板電腦和 Mac 電腦。

來自 Wedbush 的分析師 Daniel Ive 表示，蘋果明年 iPhone 的出貨量可望超越市場預期的 2 億台以上，分析師因此上調蘋果目標價至每股 310 美元，較收盤價的 216.02 美元上漲 43.5%。

蘋果股價日線走勢圖 (近三個月以來表現)

「從 9 月份的華爾街數據，以及 2019 財年即將進入強勁的 iPhone 產品週期並帶來大規模資金回報來看，我們認為，儘管最近走勢不佳，蘋果股價在未來一年仍然具有很大的吸引力，」 分析師 Daniel Ive 表示，該公司將在 2019 年出貨的 iPhone 可望超過先前預期的 2.2 億台。