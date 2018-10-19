國泰航空(00293-HK)9月載客量下跌1.0%至261.2643萬人次

國泰航空(00293-HK)公佈，國泰航空與國泰港龍航空於2018年9月份合併結算的客、貨運量。數據顯示，9月份的載客量因颱風吹襲而下跌，而貨物及郵件運載量則較2017年同期有所增長。

公告顯示，兩航空公司在9月份合共載客261.2643萬人次，較2017年9月下跌1.0%，乘客運載率下跌0.2個百分點至80.8%，以可用座位千米數計算的運力則上升0.7%。今年首九個月的載客量上升2.0%，而運力則增加3.1%。

兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共十八萬零六百二十三公噸，較去年同期增加1.7%，而運載率上升1.1個百分點至69.2%。以可用貨運噸千米數計算的運力上升0.7%，而貨物及郵件收入噸千米數升幅為2.3%。今年首九個月的載貨量上升6.4%，運力增加3.0%，而貨物及郵件收入噸千米數亦上升6.1%。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，九月份香港及日本先後受颱風山竹和燕子吹襲，影響客貨運的業務，令運力和收益增長都較預期放緩。

客運方面，按已營運航班計算的乘客運載率維持穩定，而之前利好的外幣匯率走勢於九月份無以為繼，以致總收益率僅錄得輕微增長。貨運方面，踏入貨運季節高峰期，需求繼續強勁。月內載貨量和收益率均錄得按年增長。集團會繼續密切留意可能對全球貿易造成影響的外在因素。