〈走進中國〉潮水退去！中國銀行卡消失8,000萬張 進入存量競爭時代

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-03 07:30

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潮水逐漸退去。

2025 年，中國信用卡迎來發行 40 周年。1985 年 3 月，中國境內第一家信用卡經營公司——珠海市信用卡公司正式成立，境內第一張信用卡「中銀卡」也於彼時面世。至今，中國信用卡行業經歷了從無到有，從少到多的起勢與擴張階段。

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如今，在兩年多時間裡，中國的信用卡和借貸合一卡數量大幅減少了 8,000 萬張，信用卡權益持續縮水，多家銀行信用卡中心終止營業，部分業務併入分行。作為中國信用體系建設的見證者，信用卡市場正從野蠻生長轉化為存量競爭。

《界面新聞》指出，面臨市場相對飽和、第三方支付強勢崛起、整體消費低迷等諸多困境，中國信用卡市場或許正步入漫長轉型期。

伴隨著信用卡業務收縮，寒意傳到了一線人員。

「營銷難，業務量也減少了。如今我們的考核標準是要激活信用卡，消費一筆，並綁定微信等渠道。現在我們對客戶品質的要求也比較高，出卡率相對低。」某負責信用卡業務國有行分行員工說。

「我們日常的信用卡營銷集中在對到店客戶的營銷，不論客戶來辦理什麼業務，都會要求經辦員對客戶進行一句話營銷。如今整個信用卡業務的收縮，讓基層網點壓力大增，每個人身上會強制性背一些指標，完成會有獎勵，完不成就要被談話。銀行（分行）目前的考核標準還是更為關注較優質的客戶，希望從這部分群體中挖掘更多業務。」某國有行網點負責信用卡牽頭人表示。

當行業擴張不再，逐漸邁入存量時代，精細化營運成了行業關鍵詞。

某銀行信用卡中心商品經理小曉說：「卡中心每年的戰略規劃會根據市場變化而變，涉及到獲客、經營、風險等各方各面。作為商品經理，近些年也背負上了商品獲客和經營的指標。」

小曉表示，伴隨著業務收縮，目前信用卡中心對商品經理的新獲客目標降低，但信用卡中心對交易的要求提高，並更加重視用戶分析。「我們業內也會討論，比如怎麼用 AI 大模型去分析客戶的行為數據、動態調整權益，等等。」

目前信用卡權益縮水，小曉認為，其實這是銀行篩選信用卡客戶的一個過程，「客戶分為權益敏感型和不敏感型，對於不同類型的客戶，我們的推廣方式也不一樣。」

銀行深耕客戶的同時，也正從消費場景、技術賦能等方面入手，以圖度過這個轉型陣痛期。

如中國銀行聯合中國銀聯啟動「國補營銷季」活動，圍繞消費類場景，改善線上支付方式，與電商平台深化合作，打造中國銀行信用卡客戶專屬「國補」系列優惠活動。

吉林銀行此前宣布攜手銀聯數據，依托 5G 消息這一前沿技術，深度融合傳統短信、5G 消息、5G 閱信等多元化商品，旨在扭轉信用卡業務頹勢，推動信用卡業務數位化轉型。