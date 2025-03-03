最後10分鐘！川普和澤倫斯基在白宮吵崩摘錄來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-03 08:00

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美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基上周五（28 日）在白宮舉行會談，結果雙方在媒體前爆發激烈爭吵，澤倫斯基提前離開白宮，聯合記者會被取消，美烏礦產協議未簽署。

以下譯文整理自《美聯社》、《紐約時報》、《外交政策》等外媒披露的爭吵摘錄：

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澤倫斯基：我可以問你（美國副總統范斯）一些事嗎？

范斯：當然。

澤倫斯基：好的，他（俄羅斯總統普丁）佔據烏克蘭部分地區、東部部分地區和克里米亞，他在 2014 年就佔領了這些地區。

所以在很多年裡，我說的不僅僅是拜登，（那時是）歐巴馬總統，然後是川普總統，接著是拜登總統，現在又是川普總統。上帝保佑，川普總統會阻止他。但在 2014 年，沒有人阻止他。他只是佔領和掠奪，他還殺害了很多人。你知道所謂的（俄烏軍隊）接觸線……

川普：是 2015 年。

范斯：2014 年至 2015 年。

川普：我當時不在這裡（白宮）。

澤倫斯基：沒錯，但從 2014 年到 2022 年期間，情況一直如此，在接觸線附近一直有人員傷亡，沒有人阻止他這麼做。你知道，我們跟他談過很多次，我們進行雙邊對話，我們與他簽署了協議等等。我還跟他簽了協議，比如 2019 年我以烏克蘭新總統的身分和他簽署了協議，我、他，還有（法國總統）馬克宏和（德國總理）梅克爾簽署了協議，包括簽署了停火協議。他們都跟我說他絕不會這麼做。

我們還簽署了天然氣協議，但之後他違背了停火協議，殺害了我國人民，沒有交換囚犯。我們簽署了囚犯交換協議，但他沒有執行。范斯，這是你說的哪種外交？你是什麼意思？

范斯：我說的是那種能夠結束你們國家毀滅的那種外交手段……

澤倫斯基：是的，但是你要怎麼……

范斯：總統先生，恕我直言，我認為你來到橢圓形辦公室，試圖在美國媒體面前質問，這是不尊重的行為。現在，你們正在到處強行徵兵，因為你們出現了兵力的問題。你應該感謝（美國）總統試圖結束這場戰爭……

澤倫斯基：你去過烏克蘭嗎？你說說我國有什麼問題？

范斯：我去過……

澤倫斯基：你來一次。

范斯：事實上，我看過這些故事，我知道發生了什麼。你帶著人到處在宣傳。總統先生，你是否不同意在招募新兵入伍方面遇到問題了？

澤倫斯基：我國是有問題。我會回答的。

范斯：你認為來到美國橢圓形辦公室，並攻擊正試圖阻止你們國家遭到摧毀的政府，這是尊重的表現嗎？

澤倫斯基：很多問題，讓我們從頭開始。

范斯：好。

澤倫斯基：首先，在戰爭期間，每個人都有問題，包括你們。但隔著美麗的大洋，你們現在感覺不到，未來你們會感受到。

川普：你不會知道（我們會有什麼感受）。

澤倫斯基：上帝保佑，你們不會有戰爭。

川普：用不著你來告訴我們會有什麼感覺。我們正在試圖解決問題。

澤倫斯基：我不是在告訴你們。我只是在回答這個問題……

川普：不要告訴我們我們會有什麼感覺，因為你沒資格說這些。記住，你無權決定我們的感受。

澤倫斯基：我是在告訴你們，你們會感受到影響。

川普：我們會感覺非常好，非常強大。

澤倫斯基：你們會感受到影響。

川普：你現在的處境不太妙。你讓自己陷入了一個非常糟糕的境地。他（范斯）剛好說對了。你現在處境不妙。你現在沒有牌可以打，和我國在一起，你才有牌可打。

澤倫斯基：我現在不是在玩牌，我是認真的，總統先生，我非常認真，我是一名戰時總統……

川普（大喊）：你在玩牌。你在玩牌。你在拿數百萬人的性命賭博。你在拿第三次世界大戰賭博。你所做的是對這個國家（美國）的不尊重，這個國家對你的支持，遠遠超過了很多人所想。

范斯：整個會議上你說過一次「謝謝」嗎？沒有。

澤倫斯基：很多次。即使在今天。

范斯：去年 10 月，你去了賓夕法尼亞州，為反對黨（民主黨）助選，（現在）對美利堅合眾國和試圖拯救你們國家的總統說幾句感謝的話吧。

澤倫斯基：拜托。如果你大聲談論戰爭，你……

川普：他沒有大聲說話，你的國家陷入了大麻煩。等一下。

澤倫斯基：我能回答嗎？

川普：不不，你已經說很多了。你的國家有大麻煩了。

澤倫斯基：我知道……

川普：你們沒有贏，你們贏不了的。因為我們，你們才有該死的好機會，得以脫身。

澤倫斯基：我們待在自己的國家，保持強大。從戰爭一開始，我國就一直是孤單的。我們很感激，我在這裡說了謝謝，也只在這裡說過。

川普（大喊）：你們並不孤單。我國通過那個愚蠢的總統給了你 3,500 億美元，給了你軍事裝備。你和你的人民很勇敢，但是他們不得不使用我國的軍事裝備。如果沒有我國的軍事裝備……

澤倫斯基：是你邀請我的……

川普：如果沒有我國的軍事裝備，這場戰爭兩周內就會結束。

澤倫斯基：是三天內。我從普丁那裡聽到過：三天內。

川普：也許時間更短。我告訴你，像這樣做生意將是一件非常困難的事情。

范斯：只要說謝謝就行了。

澤倫斯基：我說了很多次了，感謝美國人民。

范斯：接受存在分歧的事實，讓我們去解決這些分歧。而不是試圖在你錯了的時候，在美國媒體面前爭吵。我們知道你錯了。

川普：你看，我認為讓美國人民看到發生了什麼是件好事，這很重要。這就是我堅持談了這麼久的原因。你應該心懷感激。

澤倫斯基：我很感激。

川普：你手裡沒有能打的牌。你被埋在那裡。你們正在死去。你的人民正在死亡，你們的士兵數量正在減少。

澤倫斯基：別（這麼說），拜托，總統先生。

川普：聽著，你的兵快要打完了，這是件好事。而你一直告訴我們，「我不想停火，我不想停火，我要接著（打）」。你看，如果你現在停火，我告訴你，你就停火吧。這樣子彈就不會飛了，你的兵也不會被殺了。

澤了斯基：我國當然希望停止戰爭。

川普：但是你說你不想停火。

澤倫斯基：但我說過，停火需要（安全）保證。

川普： 我想要停火，因為停火比達成協議更快。

澤倫斯基：問問我國的人民，關於停火他們是怎麼想的。他們說什麼不重要嗎？

川普：那不是跟我有關的事。那是跟一個叫拜登的傢伙有關的事，那不是個聰明人。還有歐巴馬。

澤倫斯基：那是你們的前任總統。

川普：那還是歐巴馬幹的事，他給你們床單，而我給你們「標槍」反坦克飛彈。

澤倫斯基：是的。

川普：我給你「標槍」去幹掉那些坦克。歐巴馬給了你床單。事實上，（此前的）聲明上寫的是，「歐巴馬給了床單，川普給了『標槍』」。

你應該更加感激，因為我告訴你，你根本沒有底牌。和我們在一起，你才有籌碼。沒有我們，你一張牌都沒有。這會是一個艱難的交易，因為人們的態度必須改變。

這時，有記者插話：如果俄羅斯破壞停火，破壞和平談判呢？那你該怎麼辦呢？我想，這是一場激烈的對話？

川普：你說什麼？

范斯：她在問，如果俄羅斯破壞停火協議怎麼辦？

川普：如果有什麼事？如果現在一顆炸彈落在你頭上怎麼辦？如果他們破壞了協議？我不知道。他們和拜登破裂是因為他們不尊重拜登。他們不尊重歐巴馬。但他們尊重我。

我來告訴你，普丁和我一起經歷了很多。他經歷了一場虛假的政治迫害，他們利用他和俄羅斯，俄羅斯、俄羅斯、俄羅斯…… 你聽說過那筆交易嗎？那是騙人的。那是民主黨的騙局。

我賦予你們權力，讓你成為了一個硬漢。而我認為，如果沒有美國的支持，你們不會成為一個硬漢。你們的人民非常勇敢。

澤倫斯基：謝謝。

川普：但你要嘛達成協議，要嘛我國退出。如果我國退出，你們就得奮戰到底。我認為結果不會太好。你們會抗爭到底。可是你沒有底牌。只要我們簽了協議，你的處境就會好很多。