【安聯投信】9月份定期定額人數 多重資產唯一增胖



美中貿易議題延宕，9 月以來全球股市上沖下洗。不過，根據投信投顧公會統計，9 月份境內基金「定時定額參加人數」合計減少了 6110 人，唯獨「跨國投資多重資產型」參與人數較 8 月份逆勢成長 4.77%。安聯投信建議，投資人看待短線波動宜審慎之餘，不妨正向看待經濟基本面，由於國際主要市場企業獲利成長正向，以「定期定額」結合「多重資產」，穩住基本盤，仍是較佳策略之一。

再從市場變化來看，10 月以來，全球市場波動加大，但迄至 10 月 17 日止包括美國高收益債券指數、可轉債指數和羅素 1000 成長指數，近日很快回穩反彈，今年以來仍分別維持 1.8%、6.69% 以及 11.5% 的正報酬，其表現明顯比 MSCI 全球世界指數 1.38% 的表現要來得搶眼，顯示多重資產策略因可強化投資組合追漲抗跌特性，相對較不畏混沌震盪起伏的市場環境氛圍。

安聯投信表示，儘管市場波動，但若透過定期定額方式長期投資，一方面，主動擁抱波動，追求超額報酬，有機會增加潛在獲利機會；另一方面，更可藉由定期定額平均成本，分散進場時點風險，主動控管風險，因為定期定額不怕買高賣低，靠的是紀律投資。

面對近期市場出現較大波動，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，目前美國基本面無太大變化，但 10 月上旬市場卻出現大幅修正，背後可能有五大原因：一、貿易爭端的擔憂；二、較為鷹派的 FED；三、市場對通膨的擔憂（但最新公布的數據仍算溫和）；四、中國及歐洲動能轉弱；五、較高的公債殖利率。

林素萍認為，從信用市場來看，即使經過近期的修正，高收益債利差並未明顯放大，顯示無過於恐慌的跡象。就業市場強勁、消費者信心及企業信心指標均處於歷史高點、企業資本支出加速、盈餘成長強勁，美國基本面相當強健。

林素萍指出，團隊於 7 月底、8 月初企業公布第二季財報時，注意到科技類股部分企業（如社群媒體）支出加速，但盈餘成長未見加速；半導體營收及盈餘成長雙雙下滑，且展望不佳，因此自第三季以來，已逐漸調節相關部位，但股市大幅修正後，部分優質標的投資機會浮現，若有 15% 到 30% 不等的修正，將順勢回補。展望後市，林素萍表示，美國市場中長期基本面仍屬良好態勢，儘管短期波動，但均衡分散資產布局及跟漲抗跌特性，相對是投資人攻守兼備的較佳選擇。

至於投資人接下來該關注哪些風向？林素萍表示，首先，可留意「企業獲利狀況」，因關稅恐影響實質需求、原物料成本上升、美元強勢，及全球汽車銷售下滑，投資人近期可留意美國企業財報狀況；其次，觀察薪資成長、高油價、關稅等是否持續推升通膨；接下來則是貿易爭端，以及強勢美元對新興市場的影響及其可能引發的外溢效果。

◆安聯集團簡介

安聯投信 (Allianz Global Investors) 為安聯集團旗下資產管理核心事業，提供全球客戶多元且完整的投資服務，為全球資產管理業領導品牌。安聯投信自 1990 年在台成立以來，陸續引進集團旗下德盛全球投資基金、德盛德利系列基金，以及 PIMCO 系列基金。且為了將國際級專業資產管理技術成功移轉至台灣，特別於 1999 年成立德盛安聯投信，為國內投資人量身打造最適合的基金產品，以領先市場、掌握趨勢發行的全方位基金商品深獲廣大投資人認同。為了因應全球化時代，「德盛安聯投信」於 2015 年 12 月 27 日正式更名為「安聯投信」。

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