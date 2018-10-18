除了高收益配息，還想要更多？

目前債券利差再進一步收斂的空間不大，喜歡配息的投資人要如何掌握高收益債券其他潛在的資本利得機會呢？

1. 挑債信升等，賺資本利得

信評機構會針對債券的投資風險給予信用評等，而信用評等會隨著企業經營、債務狀況而變動，例如體質逐漸改善的企業發行的高收益債券，可能會因為財務狀況轉好而被提升信評。當信評被修改時，投資市場會對其重新定價，讓該債券價格接近同類信評的債券。由下表可以觀察出信評較高的債券利差較小，也就是說當債券被升等時，因為利差可望縮小，而獲得額外的資本利得。

信評越高利差越小，升等有望縮小利差

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料截至 2018/10/16，指數採美銀美林美國高收益各信評債券指標。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 現在，不是選擇墮落的時候

被升等至投資等級的高收益債券，俗稱為「明日之星」，而從投資等級被降等為高收益債的則稱做「墮落天使」。值得注意的是，企業被降等為墮落天使並不代表會表現不好，在大部分的時候墮落天使表現反而較好，但在過去升息中後期時，總體美國高收益債券表現較墮落天使更好。

從下圖可以看到，在 1998 年升息速度較快時，此現象反應較立即，而 2003 年初啟升息時，升息速度較慢，此種現象較滯後，但基本上在升息中後期墮落天使表現較差是一致的。因此在目前的經濟狀況下，避開墮落天使反而是較明智的選擇。

美國高收益債券升降等債券表現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料期間 1988/10/31 - 2018/10/15，指數採美銀美林各債券指標。此處美國短期利率是指美國 2 年期政府債券利率。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 被升等的機會越來越高

在 08 年之後，美國企業的財務狀況經過許多年的調整以及紀律管理，加上企業獲利增加帶來許多改善，除了高收益債券本來就與景氣高度相關之外，也提供了更多信評升級的想像空間。所以過往企業體質逐漸改善時，美國高收益債券都能有不錯的表現。從 2016 年到目前，美國企業的淨債務 / EBITDA 一直都維持在 1.5-1.6 左右，預估 2019 年底將下降至 1.23，提供高收益債更多表現的空間。同時，也將提高美國高收益債券被升等的可能性。

美國企業體質改善，增加升等機會

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2007/3/30– 2018/9/30，指數採美銀美林美國高收益債券指標。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

鎖定明日之星，聚焦體質較好高收益債

目前高收益債券利差處於較高水位，要像過去利差收斂時大幅獲得資本利得的潛力逐漸變小，因此選擇能帶來額外資本利得的明日之星高收益債，是配息投資人可以考慮的另一種選擇。建議投資人可以多留意包含此種投資策略的高收益債券基金，會相較有更好的表現，而且更容易挑選到體質更好的高收益債券。

鉅亨精選基金

安聯美元高收益基金 - AT 累積類股 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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