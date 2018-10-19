【安聯投信】賣壓逐日減輕 台股守住9900點

國際政經情勢多變，市場對於美中貿易延宕、義大利預算問題、美利率政策走向及美沙兩國關係轉趨緊張，不安情緒浮現，美股收低，連帶拖累 19 日亞股，其中台股一度失守 9800 點，隨後中國股市翻紅，匯市回穩，台股跌幅收斂，終場以下跌 34.47 點，收在 9919.26 點，成交量較前一日不到千億元放大至近 1250 億元，周線連三黑。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，邁入第四季的台股，投資信心和未來走向仍主要受制於國際政經情勢變化、重要企業財報和產業展望等變數。隨著超級財報周登場，目前來看，已公布的指標企業說展望與市場預期相當，應該可以對台股形成一定程度的支撐。

針對近期盤面，廖哲宏表示，在市場受到能見度降低以及諸多不確定因素影響，盤面類股輪替明顯。回顧這波修正，主要係由電子率先拉回修正，非金電與金融類股因受惠於資金面的輪動挹注，在持續走強一段時間後，近日則又出現拉回整理走勢。

根據證交所統計，近一周外資累積賣超 417.92 億元，不過觀察外資動向，可以發現每日賣超金額逐日遞減，此一現象亦對市場有支撐作用。

廖哲宏表示，電子方面，畢竟之前市場對於科技需求訂單下修等雜音已經陸續反應，如果接下來其他指標企業法說展望與市場預期都能符合市場預期，相信對於挹注市場信心面將有望發揮正面作用。

展望後市，廖哲宏表示，短期需求能見度不高，在貿易戰影響不確定性還是很高的情勢下，料盤勢仍在反覆消化市場雜音和漲多籌碼，未來牽動市場方向和氛圍的關鍵還是明年展望。

廖哲宏表示，整體而言，較保守看待短期，主要是受到貿易戰影響，部分電子汽車產品以及雲端相關產品出現小幅庫存調整。Intel CPU 缺貨，將影響 PC 產業第四季旺季出貨動能，進而影響相關供應鏈的成長動能。

另一方面，廖哲宏表示，近期部分新興市場貨幣波動加劇，對需求的成長力道亦需留意，所以關注焦點除了美元走勢，關鍵還是在終端銷售表現上，觀察中國雙十一和歐美年底消費旺季的終端銷售動能表現。

傳產金融方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，傳產金融在第三季成為資金配置的重要避風港，尤其金融及塑化股的表現更是相對抗跌。時點進入第四季，配置方向上建議維持相對均衡的配置，傳產的選股上對水泥、鋼鐵及紡織維持中性偏多，短期以價值型選股為主，待市場評價回歸合理後，會再尋求個股的成長性。

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

