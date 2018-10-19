劉士余：堅持以改革開放創新為主線來穩定和提振市場信心

據新華社消息，10月19日，中國證監會黨委書記、主席劉士余就市場關註的重點問題接受新華社記者採訪。

在當前市場形勢下，廣大投資者期待推出資本市場改革開放新舉措。劉士余表示證監會始終堅持以改革開放創新為主線來穩定和提振市場信心。近期推進的主要措施包括以下方面：

一是即將出台《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》。允許過渡期内相關產品滾動續作，以承接未到期資產。過渡期結束後，確實難以完成整改的產品，可在獲得證監會認可後，採取適當措施妥善處理，確保業務活動有效接續，投資者合法權益得到有效保護。

二是儘快完善上市公司股份回購製度。相關修法草案已經按照立法程序由國務院提請全國人大常委會審議。證監會將會同有關部門積極配合做好相關工作，高效率支持符合條件的上市公司依法合規回購股份。

三是繼續深化併購重組市場化改革。已經推出併購重組“小額快速”審核機製，即將按行業實行“分道製”審核，對高新技術行業優先適用。豐富併購重組支付工具，提高審核效率，鼓勵和支持上市公司依託併購重組做優做大做強。

四是鼓勵地方政府管理的各類基金、合格私募股權投資基金、券商資管產品分别或聯合組織新的基金，幫助有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司纾解股票質押困境，促進其健康發展。

五是鼓勵私募股權基金通過參與非公開發行、協議轉讓、大宗交易等方式，購買已上市公司股票，參與上市公司併購重組。

六是繼續全方位擴大開放，支持外資資管機構在境内設立法人機構，從事包括股票等權益型資產在内的資管業務。