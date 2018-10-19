A股四大險企前三季原保費收入近1.4萬億 平安增速逾19%領跑

A股四大上市險企前三季度原保費收入數據已全部出爐。未經審計的數據顯示，今年前三季度，中國人壽(601628-CN)累計原保險保費收入約4685億元，中國平安(601318-CN)原保費收入5615.4億元，中國太保(601601-CN)原保費收入2645.09億元，新華保險(601336-CN)原保費收入1000.08億元。

據統計，A股四大上市險企今年前三季度合計原保費收入已突破1.3萬億元，達到13945.57億元，較去年同期增長約12%。數據顯示，2017年1-9月份，四大上市險企合計實現原保費收入12424億元。

具體到單個機構來看，中國平安增速最高，同比增長19.1%。公告顯示，中國平安控股子公司平安財險、平安人壽、平安養老及平安健康於2018年1月份至9月份的原保險合同保費收入分别為約1811.47億元人民幣、3601.82億元、173.64億元及28.48億元,合計5615.4億元，同比增長19.1%。

而前9月，中國人壽和中國太保的保費收入分别為4685億元和2645.09億元，同比增長4.1%和14.4%。其中，中國太保旗下的中國太平洋人壽保險股份有限公司、中國太平洋財產保險股份有限公司於2018年1月1日至2018年9月30日期間累計原保險業務收入分别為人民幣1759.25億元、885.84億元，合計2645.09億元。

值得一提的是，新華保險的保費發展已經完全擺脫了轉型帶來的壓力，實現了正增長。公告顯示，今年1-9月，該公司共實現新準則口徑下原保險保費收入1000.08億元，同比增長超過11%，首次在前三季度即跨越千億元台階。

對於A股四大上市險企原保費收入情況，業内分析人士認為，三季度，隨著壽險公司轉型發展逐漸深入，保費收入將持續改善，結構將更加優化，對負債端形成利好;同時，新車銷量仍在下滑，因此產險保費增速下降之勢難改。從整體上看，三季度，無論是壽險公司還是產險公司，其業務發展將延續上半年的趨勢，不會出現大幅扭轉。

申萬宏源研報指出，綜合考慮產壽險業務發展和投資收益情況，從上市保險公司集團層面來看，預計今年前三季度上市險企營業收入同比增長接近5%。

來源：每日經濟新聞