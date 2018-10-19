港股ADR指數收跌1.65% 騰訊(00700-HK)ADR跌6.58元

美股急挫，在ADR交易的多隻港股亦下跌，港股ADR指數收報25041點，跌413點，跌1.65%。

騰訊控股(00700-HK)ADR收報274.42元，較港收市跌6.58元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報62.94元，較港收市跌1.61元；港交所(00388-HK)ADR收報199.68元，較港收市跌3.12元；友邦(01299-HK)ADR收報61.16元，較港收市跌0.69元。

內銀內險股跌幅不少，建設銀行(00939-HK)ADR收報5.95元，較港收市跌0.13元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.08元，較港收市跌0.09元。中人壽(02628-HK)ADR收報16.85元，較港收市跌0.13元。



國際油價下跌，中海油(00883-HK)ADR收報14.34元較港收市，跌0.28元；中石油(00857-HK)ADR收報5.85元，較港收市跌0.11元；中石化(00386-HK)ADR收報6.37元，較港收市跌0.13元。



至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報77.63元較港收市，跌0.52元；聯通(00762-HK)ADR收報8.72元，較港收市跌0.11元；中電信(00728)ADR收報3.93元，較港收市跌0.05元。