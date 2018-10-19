特斯拉推新款Model 3 定價4.5萬美元

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 於週四 (18 日) 在官網上推出了一款售價 45,000 美元的 Model 3 中型版。隨著美國針對重型設備實施減稅政策，這款新車的價位可望更低。

特斯拉終於推出了一款價格較低的 Model 3。特斯拉執行長馬斯克週四 (18 日) 在推特上宣布，該公司已經推出並開始接收低成本且中型版本車款的訂單。價格定在 45,000 美元。但對於加州地區的民眾，在獲得聯邦和州退稅後，價格可望下降至 35,000 美元。

馬斯克在推特上表示將推出中型 Model 3 (圖: 馬斯克 twitter)

新款中型 Model 3 為後輪驅動型電動車，配有中型電池，一個電池組充電後可行駛 260 英里。與價格較為昂貴的 Model 3 相比，行駛距離少了 50 英里。

馬斯克表示，在特斯拉網站上已建立了一個新的網頁來接受價格較低的 Model 3 的訂單。客戶可以選擇的 Model 3 有三種版本: 頂級版、長程電池版、新的中型版。

根據該網站的說法，新版本的交貨期為 6 到 10 週，如果他們在年底前交貨，那麼客戶有資格獲得目前 7,500 美元的美國稅收抵免。從明年 1 月起，特斯拉汽車的稅收抵免將減少一半。

雖然特斯拉曾經承諾 Model 3 的基本版價格為 35,000 美元，但到目前為止該公司只生產了價格高達 49,000 美元的版本。特斯拉表示今年不會生產 Model 3 的基本版。

推出 Model 3 的中等價格版本似乎是一種戰略，可以吸引那些一直在等待低價版本的買家。目前尚不清楚 Model 3 預定出貨的 400,000 多個輛電動車中有多少會是基本版的。