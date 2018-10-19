聖路易斯聯儲主席與眾高官「唱反調」：繼續升息或增加經濟衰退風險

周四，兩位聯準會高官先後就美國經濟以及聯準會的貨幣政策發表了看法。

布拉德：進一步升息將會增加經濟衰退的風險

在孟菲斯經濟俱樂部上，將於 2019 年開始擁有投票權的美國聖路易斯聯儲主席布拉德（Bullard）與眾高官「唱反調」。他警告，隨著美國經濟增長勢頭可能減弱，聯準會目前的貨幣政策路徑有可能增加經濟衰退的風險。

布拉德表示，他之所以一直以來願意支持升息，是因為美國經濟一直意外地上行，但是他認為聯準會不應該把更多的升息計劃「列入日程 」 （pencil in)。

目前市場預計，聯準會將繼續升息直到 2020 年，屆時聯準會將把利率提升至 3.40％左右。布拉德表示，如果利率達到那個區間，將進入限制性領域。

布拉德表示，只有經濟繼續意外地上行，才有理由進一步升息。布拉德認為，沒有理由相信美國經濟潛在增速已超出 1.7% 至 2.1% 區間。所以，布拉德認為聯準會應該維持現有利率，即 2% 至 2.25% 之間。

布拉德稱，雖然近期美國長期債券殖利率上漲，但殖利率曲線仍然相對趨平，並沒有產生一個「良性的」的殖利率曲線「傾斜」。

他認為，考慮到美股市場出色的表現，近期美國股市的拋售潮「一點都不令人意外」。

Quarles：對美國經濟表示樂觀 應漸進式升息

同日，負責監管的聯準會副主席 Randal Quarles 在紐約經濟俱樂部發表了講話。Quarles 稱，雖然美國經濟可能正在增長，但是在看到更充足的證據之前，聯準會最好採取穩定的升息路徑。他說，聯準會應繼續「穩定地、漸進式、可預見性地」 升息，直至數據表現出「重大的調整信號」。

Quarles 也表達了對美國經濟前景的樂觀態度。他指出，美國勞動力市場有所好轉，商業固定投資在今年上半年也迅速攀升，投資指標繼續走強。他也稱自己為「技術愛好者」，並表示，隨著投資的增長，新技術帶來的生產力增長才會變得明顯，而且經濟緊縮會刺激企業改造生產方式以節省稀缺的勞動力。

Quarles：通膨不是衡量經濟周期狀態的唯一標準

他也表示，通膨指標可能不是經濟在周期中所處階段的信號。他說， 「也許通膨只是發出一個信號，表明人們對聯準會達到通膨目標能力的信任...... 這是一件好事...... 然而，如果聯準會繼續依賴通貨膨脹作為衡量經濟相對於其潛力的唯一標準，那麼就會出問題。」

除了通膨，聯準會應該考慮直接衡量勞動力利用率或者生產短缺和瓶頸現象的標準。

美國總統川普近期不斷抨擊聯準會的利率政策，聯準會主席鮑威爾和副主席 Quarles 都被點名。

上月的聯準會會議決定年內第三次升息 25 個基點，將聯邦基金利率目標區間升至 2.25%-2.5%。會議聲明刪除了「貨幣政策立場寬鬆」的語句，上調了 2018 和 2019 年經濟增長預期，強化了今年 12 月升息的可能。