Fed會議記錄透露鷹派訊息 美元一度觸及一週高點

美國聯準會 (Fed) 日前公布 9 月會議記錄，透露鷹派訊息，激勵美元走強，今 (18) 日美元指數 (DXY) 一度觸及 1 週高點。

台北時間週四下午 5 點 53 分，Investing.com 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數略為下滑，小跌 0.03%，至 95.55。

Fed 日前公布 9 月會議記錄，決策官員一致認為，有必要進一步升息，立場更趨鷹派。

由會議記錄可得知，決策官員普遍預期，美國經濟會持續擴張，勞動市場緊俏、通膨攀升，利率將進一步上升。

週四美元指數一度上漲 0.2%，至 95.78，觸及 1 週高點。

不過，Fed 會議記錄偏鷹派，加上企業財報好壞參半，影響投資人信心，昨日美股收低，道瓊工業指數收跌 91.74 點 (0.36%)，至 25706.68 點；標普 500 指數收跌 0.71 點 (0.03%)，至 2809.21 點；那斯達克指數收跌 2.79 點 (0.04%)，至 7642.70 點。

另一方面，美國財政部週三公布半年度匯率報告，未將中國列為匯率操縱國，但強調將對近來持續走貶的人民幣「密切監控」。

週四人民幣續貶，一度貶破 6.94 關卡，創 21 個月新低。

除人民幣走貶外，陸股表現也令投資人憂心不已，週四上證指數收跌 2.94%，至 2486.42 點，為 2014 年 11 月以來新低，與 1 月高點相比，下跌約 30%。