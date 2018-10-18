中國誠通發展集團(00217-HK)附屬訂立代價1716.63萬美元的融資租賃合同

中國誠通發展集團(00217-HK)公佈，於2018年10月18日，間接全資附屬誠通貿易訂立了融資租賃安排，包括採購合同，根據該合同，誠通貿易同意以代價1716.63萬美元向四川宏華購買鑽機;鑽機租賃合同，根據該合同，誠通貿易同意將鑽機出租給宏華金海岸，租期為6年;咨詢服務協議，根據該協議，宏華租賃同意向誠通貿易提供一般企業咨詢服務以及油氣行業競爭分析方面的谘詢服務;應收賬款質押合同，根據該合同，宏華金海岸同意將應收賬款等相關權益質押給誠通貿易，以擔保宏華金海岸履行其在鑽機租賃合同及與之相關的其他項目文件下的義務;及二手鑽機採購協議，根據該協議，宏華租賃將在租賃期限屆滿或鑽機租賃合同提前終止或鑽機租賃合同被撤銷或無效時，按照預先商定的價格向誠通貿易購買鑽機。

融資租賃安排是誠通貿易在一般及日常業務過程中訂立，預期誠通貿易將賺取約363萬美元(相當於約2831.4萬港元)的收入，即租賃服務費、利息收入(即鑽機租賃合同下的估計總租賃價款與誠通貿易根據採購合同支付鑽機的總購買價之間的差額)及誠通貿易根據二手鑽機採購協議收到的估計鑽機總購買價的總和，與根據咨詢服務協議應付予宏華租賃的總咨詢服務費之間的差額。

集團主要從事物業投資、物業發展、融資租賃、大宗商品貿易(包括煤炭，鋼鐵及有色金屬貿易)及酒店和海上旅遊服務。誠通貿易是在香港註冊成立的有限公司，為公司的間接全資附屬公司。其主要業務是從事設備銷售和備件供應。

四川宏華是在一家在中國成立的公司，主要從事石油鑽採設備研究、設計、製造和服務。

宏華租賃是一家在中國成立的公司，主要從事融資租賃、租賃、購置租賃設備以及租賃設備的維護和維修工作。

宏華金海岸是一家在阿拉伯聯合酋長國迪拜註冊成立的公司，其主要從事銷售鑽探鑽機及有關零部件之業務。四川宏華及宏華金海岸均為宏華集團(00196-HK)的間接全資附屬公司，宏華租賃為由宏華集團間接持有60%股本權益的宏華融資租賃(深圳)有限公司的全資子公司，宏華融資租賃(深圳)有限公司及宏華租賃的財務報表均不會綜合入帳至宏華集團帳目，宏華集團連同其附屬公司主要從事鑽探鑽機生產、海洋工程、油氣開採設備生產以及鑽井服務，其在聯交所上市.於本公告日期，公司持有宏華集團已發行總股本的4.74%。