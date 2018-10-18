【華冠投顧】賴昇楷：空頭出來混 遲早要還的 台股將上演「王子復仇記」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日特別提醒「今日台指期結算容易有壓盤動作... 假使結算壓盤，只要量能繼續維持低量，整體賣壓下降的態勢就沒變，台股短線低檔也就很有限」。

今日量能持續低量、委賣張數再次異常擴增，盤勢結構一如預期見到 "刻意壓低期貨及選擇權結算價動作"，這也是為何美股大漲但大盤開高走低收黑的主因，昨天於萬點阻升，今天照樣逆著國際盤壓到萬點附近結算，終場大盤 -1 點，與結算無關的 OTC 指數續漲 + 0.86%。盤面強勢股有《2439 美律》、《3362 先進光》、《1795 美時》... 等；弱勢股則有持續破底的《2317 鴻海》、《6414 樺漢》、《1319 東陽》... 等。

今天收盤後還是有好朋友緊張地詢問「在利多背景下，大盤卻開高走低失守萬點，走勢在亞股當中最為疲軟，明天會不會繼續下跌甚至破底？」相信這也是不少人的疑問。

昇楷給的答案還是跟昨天一樣「結算會刻意壓低，但反彈還沒結束」，試想，今天的大盤成交量明顯低於短期各均量，假使賣方真的急於出脫，不至於只有這樣的量，期貨價差更是不可能好轉（真的看衰，避險都來不及，逆價差理應擴大，結果 11 月台指期大幅收斂逆價差，摩台期甚至翻為正價差）。

除非今晚美股出現這些期貨大咖預期之外的利空（邏輯上機率不高，因為能控大盤的都是先知先覺者），否則明天應是還大盤公道上漲居多。

故台股「短線非盤即漲」看法不變，行情結構是「不怕一萬、不看萬一、王子復仇記 (一)」。

＜低檔轉強股＞

昨日提到原先高基期的多頭結構個股，在大盤風險降低的當下反要提防部分資金可能抽離轉進超跌股，因此多方選股的焦點可移至低基期股，鎖定率先出現低檔大量換手或外資逆勢連買、融資經過清洗的個股，像是近期持續留意追蹤的光學、被動元件等族群。

光學股今日以《3362 先進光》最為強勢，不過短線急漲已經來到月線反壓及前波套牢平台下緣，續攻難度大增，其餘像《6209 今國光》、《3019 亞光》、《3504 揚明光》、《3059 華晶科》... 等則仍維持逐日墊高的節奏。

被動元件族群當中有不少二線股在先前跌勢過程出現外資低檔連續承接的情形，像是《6173 信昌電》、《8043 蜜望實》、《5317 凱美》、《2375 智寶》、《6155 鈞寶》、《6127 九豪》... 等，不過這兩天彈起來卻見到外資有反手調節部分個股的狀況。

這個族群能否正式轉強，終究還是得看指標股《2327 國巨》、《2492 華新科》的臉色，先前分析過由於國巨和華新科從波段最高點起跌後一路沿著下降趨勢線行進，假使能夠有效突破，便有機會完成慣性改變的動作並吸引技術性買盤進場。

今天龍頭國巨開高一度突破下降趨勢線（華新科則是高點觸及下降趨勢線），不過隨即碰到月線及本月初大量套牢反壓以致跟著大盤開高走低，究竟這是空方壓力太強還是衝關前的甩轎？應該用不了多久就可確認了。

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