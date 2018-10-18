〈研調看明年趨勢〉供給增加但需求成長有限 明年DRAM價格跌幅上看10-25%

由於智慧型手機硬體規格已難以吸引換機需求，加上伺服器動能出現雜音，使今年下半年 DRAM 需求開始走弱。研調機構 TrendForce 表示，明年由於供給增加，但市場需求成長有限，將導致記憶體價格持續走跌，預期今年第 4 季至明年，包括行動式 DRAM、伺服器 DRAM、PC DRAM 等，平均單價差距將會持續縮小，明年平均價格跌幅約達 10-25%。

TrendForce 今 (18) 日舉辦「2019 年集邦拓墣科技產業大預測」論壇。針對明年智慧型手機與記憶體市況，TrendForce 表示，由於供應商持續擴產，今年下半年 DRAM 供需情況趨於平衡，DRAM 價格上漲的超級周期將在 2 年內結束。

TrendForce 指出，明年 DRAM 供應商將會持續轉進 1X/1Y 製程，使 1X/1Y 製程布入成熟期，且 SK 海力士在中國無錫的 DRAM 廠將於明年量產，市場供給增加，但需求成長有限，預期明年記憶體產品價格將持續走弱。

TrendForce 認為，由於市場供給過剩，將導致價格持續向下走跌，預期從今年第 4 季至明年，包括行動式 DRAM、伺服器 DRAM、PC DRAM 等，平均單價差距將會持續縮小，並預期明年 PC DRAM 與伺服器 DRAM 的均價將下跌 20-25%，行動 DRAM 部分，分離式 (discrete) 行動記憶體明年價格跌幅可能擴大至 10-15%，eMCP 解決方案則可能擴大至 15-20%。

針對行動式記憶體部分，TrendForce 指出，明年智慧型手機記憶體搭載容量將持續上升，雖然明年價格將會走跌， 但不會走跌至貼近 2017 年的價格起漲點。