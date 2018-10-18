凱基銀今年數位信貸新撥量估達45億元 首宗金融監理沙盒專案12/5上線

開發金 (2883) 旗下凱基銀鎖定金融創新服務，去年底推出「KGI inside」創新金融元件化服務，近日再添「數位信貸」生力軍，該項業務於今年 5 月上線，預估今年全行數位信貸新撥量可達 45 億元，較去年同期 2.9 億元線上申請信貸服務的新撥量成長 14.5 倍。為掌握數位世代的理財觀念，凱基銀透過 FB 社團網路問卷，調查國內大專院校包含台大、清大等 735 名學生金錢觀，發現受訪者中有 70% 有儲蓄習慣，儲蓄金額的 44% 用來旅遊、20% 用於戀愛花費、10% 進行理財投資，而年輕世代對於創新金融業務接受度高，成為該銀行發展數位信貸重點族群。



凱基銀表示，以往消費者有貸款需求，與銀行接觸到放款，既耗時又費力，現行線上申貸多以「將既有流程線上化」的思維出發，完成填寫時間約 15-20 分鐘，凱基銀以使用者體驗出發持續優化「數位信貸」流程，降低填寫欄位，登入後系統可自動帶入客戶留存銀行的資料，並導入 OCR（Optical Character Recognition，OCR），把申辦流程縮短到平均 3 分鐘內可完成申請。



日前凱基銀與中華電信合作案已獲得金管會核准，成為國內首件金融監理沙盒專案，預計於 12 月 5 日正式上線，屆時消費者使用「數位信貸」服務時，即可「透過電信使用人來進行身分認證」、「根據電信繳費紀錄，來建置信貸評分模式」，加速核貸與撥款，亦有助於申貸信評分。