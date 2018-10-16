〈開發金法說〉2-3年內ROE難達敵意併購門檻 2020年底前100%併中壽

開發金 (2883-TW) 去 (2017) 年 9 月順利完成收購中國人壽 25.3% 股權，並跨入壽險、商銀、證券、創投四大獲利引擎時代，開發金今 (16) 日召開法說會，針對該金控因為股東權益報酬率 (ROE) 未符合「金金併」非合意併購的門檻，總經理王銘陽表示，開發金四大獲利引擎完備，雖有利於提升 ROE，但預期 2-3 年內仍難達到「金金併」門檻，不過開發金近兩年首要任務是以 100% 持有中壽為目標，力拚 2020 年底前完成併購，在此之前不會有其他併購，所以未符合非合意併購條件也無妨。

根據金管會金金併條件，需要最近 3 年均無累積虧損，且最近 3 年合併報表稅前 ROE 及 ROA(資產報酬率) 平均數，均不低於同業前 2/3 水準。而開發金的 ROA 可排名民營金控前五強，但 ROE 則未能在 16 家金控中排前 2/3，因此並未拿到非合意併購的門票。

不過，開發金去年公開收購中國人壽，持有中壽股權攀升至 35%，也使資產躍升到 2.78 兆元，較去年同期成長 17.5%。今年前 3 季稅後純益也表現亮眼、達到 85.3 億元，扣除去年凱基證一次性投資收益後，年增 31%。

王銘陽指出，開發金控併入中國人壽之後，帶動開發金控總資產快速成長，中國人壽成為 2018 年前三季獲利貢獻最高之子公司，佔金控獲利比重 30%。

開發金發言人張立人表示，該金控過去幾年都維持高現金股利政策，近五年現金股息發放率平均為 88%，與金控同業的平均 46% 相比，明顯高出許多，近五年現金股息殖利率約落在 4.3-6.3%，今年仍會堅持高現金股利政策。

金融市場動盪 中壽 9 月減碼國內外股票 2 成

談到開發金的金雞母中壽，執行副總郭瑜玲表示，中壽整體資產配置以固定收益為主，今年前三季獲利成長主要來自投資收益成長 16%，當中固定收益及股息收益成長 19%。由於國內外局勢動盪，自 9 月初起，已減持國內外股票投資部位達 2 成，以降低波動率風險。

展望明年投資策略，郭瑜玲認為，包括中美貿易戰、地域性政治等問題都會加重市場波動，中壽在投資策略將更為謹慎。

至於開發金何時完成對中壽 100% 收購？王銘陽表示，當初收購 25% 中壽，以每股 35 元收購 8.8 億股，就花了多大的金額，由於尚須收購 65% 股份，換算市值甚高，因此需要時間準備，因此仍訂在 2020 年底前完成 100% 收購。

法人表示，若王銘陽的目標達陣，2020 年開發金可認列中壽所有獲利，則開發金 3 年後獲利可望看上 300 億元，角逐金控前幾大獲利王。