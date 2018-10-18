【華冠投顧】武傑電台:台股萬點跳恰恰!個股輪動!逢低佈局!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 6147 頎邦、2208 台船、2345 智邦、2327 國巨、9958 世紀鋼。

台股盤勢分析:

安全期 4

台北股市早盤小跌 - 3 點開出，傳產龍頭股的轉強下，指數一度再度挑戰萬點；可惜受到陸股重挫拖累，中、小型股震盪走低，終場指數小跌 - 25 點作收，收在 9953 點，成交量 954 億。

加權指數連續三天『挑戰萬點』，但也是連三天『得而復失』；不過，僅管今天再度挑戰失敗，但依舊不改變我們對台股『安全期』的看法。主要還是 11 月的期貨新倉，外資多單已經來到三萬口以上；現貨賣壓也已經愈來愈小。也因此目前台股目前最大的敵人… 不是別人，而是自已。今天陸股雖然出現一些結構性問題，但是在中國『計劃性資本主義』下；倒底陸股會有什麼變化，我們先多加觀查，不用過早下斷言。

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

5264 鎧勝 KY、4171 瑞基、1262 綠悅 KY、6271 同欣電、2633 台灣高、5608 四維航… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2456 奇力新、6283 淳安、5281 大峽 KY、2371 大同、4725 信昌化、1305 華夏… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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