【永豐期貨】台指選擇權盤後－Fed會議紀錄偏鷹 台股量縮下跌25點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 111 點至 9883 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 70.73 點，電子期轉為逆價差 - 3.28 點，金融期逆價差擴至 - 6.01 點。現貨部分，三大法人賣超 63.2 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1698 口至 6113 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1525 口至 30426 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 56 口至 1717 口。

週三聯準會公佈會議紀錄偏向鷹派，美債殖利率再次突破 3.2%，壓低美股三大指數全面收黑，週四亞股受此影響全面偏弱，台股早盤開低後雖一度反彈，但萬點上方壓力沉重，買盤後繼無力挑戰未果，指數反轉走低跌破 5 日線，而陸股今日也持續下探波段低點，終場加權指數下跌 25.41 點或 0.255%，收在 9953.73 點，成交量能 955.53 億，較前一日縮減 199 億。今日八大類股僅紡織類股收紅，其餘皆收黑，其中以紡織類股漲幅 1.65% 表現較佳，食品類股跌幅 0.9% 表現較差。技術面觀察，今日大盤指數以帶短上下影線黑 K 震盪收黑，成交量縮減至 955 億，指數在 5 日線附近來回震盪，短線盤勢為弱勢盤整格局。國際股市方面，美股回檔下挫，陸股也回測波段新低點，國際股市利空為打壓指數重要因素，後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10300 點，賣權集中在 9500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10500 點，賣權未平倉最大量集中在 8800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1 降至 0.97，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 16.3% 升至 16.69%，賣權平均隱含波動率由 20.52% 升至 20.97%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為偏空預期。

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